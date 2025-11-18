북, 한미 팩트시트에 반발…"한국 핵잠, 핵도미노 초래"

<앵커>



한미 관세, 안보 협상의 결과물인 팩트시트에 대해 북한이 반발하는 입장을 내놨습니다. 북한은 변함없이 적대적이려는 한미동맹의 대결선언이라고 비난했습니다.



안정식 북한전문기자가 보도합니다.



북한이 한미 간 팩트시트 발표와 한미 연례안보협의회 공동성명에 대해, 변함없이 적대적이려는 한미동맹의 대결선언이라고 비난했습니다.



북한은 조선중앙통신 논평을 통해, 한미의 대결적 기도가 다시 한번 공식화된 만큼, 보다 현실적인 대응조치들을 취해나갈 것이라고 밝혔습니다.



북한은 한미 정권교체 이후 처음 발표된 공동합의 문서들이 북한에 끝까지 적대적이려는 한미의 대결 의지를 말하고 있다고 주장했습니다.



북한은 이어 트럼프 정부의 대북정책 기조가 선명하게 드러났다며, 미국이 한국과 함께 '북한의 완전한 비핵화'를 확약한 것은 북한 헌법을 끝까지 부정하려는 대결의지의 집중적 표현이라고 비난했습니다.



북한은 미국의 선택이 북한과의 대결임을 입증했다면서, 트럼프 정부의 대북정책 방향을 놓고 분분하던 논의는 마침내 종지부가 찍혔다고 주장했습니다.



북한은 또, 미국이 한국의 핵잠수함 보유를 승인한 것은 핵통제 불능 상황을 초래하는 엄중한 사태발전이라면서, 한국의 핵잠수함 보유는 핵도미노 현상과 치열한 군비경쟁을 유발하게 돼 있다고 주장했습니다.



북한이 트럼프 정부의 대북정책 기조를 비난하면서 북미대화 가능성이 낮아졌다는 관측이 나오지만, 조선중앙통신 논평이라는 비교적 정제된 형식으로 입장을 내놓은 것을 보면, 북미 정상 만남 가능성 등을 완전히 닫지는 않았다는 분석도 나옵니다.



