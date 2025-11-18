[날씨] 칼바람에 체감 영하 4도…목요일 낮 풀린다

<앵커>



오늘(18일) 서울 아침 기온이 올가을 처음 영하를 기록했습니다. 내일도 오늘만큼 춥다고 하는데요. 이번 추위 언제까지 이어질지 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



오늘 아침, 어제 아침보다 더 추웠습니다.



일부 강원과 충북 북부, 경북과 부산 지역에 한파주의보가 내려져 있는 가운데, 오늘 아침 향로봉의 기온 영하 12.1도로 전국에서 가장 추웠고요.



서울의 아침 최저 기온도 영하 2도로 서울도 올가을 첫 영하권의 추위가 나타났습니다.



낮에도 찬 바람이 쌩쌩 불어 들면서 춥겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 6도, 대구가 8도 예상되고요.



바람 때문에 체감 온도는 기온보다 3~4도가량 낮겠습니다.



내일 아침도 오늘 아침만큼 춥겠고요.



목요일 낮부터는 추위가 차츰 풀리겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 충청 이남 서해안과 제주 지역에 비 구름이 위치해 있습니다.



오늘 이들 지역을 중심으로는 밤까지 비나 눈이 이어질 텐데요.



예상되는 강수량은 충남 서해안 지역에 1mm 안팎, 호남 지역에 5mm 안팎의 비가 내리겠고, 제주 산간 지역에는 1~5cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다.



동쪽 지역의 대기의 건조함은 계속되고 있고요.



충청 이남 서해안과 제주, 경북 남부 동해안 지역에는 바람이 강하게 불어 들겠습니다.



전남 서해안과 제주 지역은 내일까지 비나 눈이 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)