경찰, 수사지원 AI 도입…수사서류 초안 작성 돕는다

▲ 경찰청

경찰이 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용해 영장 신청서 등 수사서류 초안 작성을 지원하는 서비스를 도입했습니다.18일 경찰청에 따르면 지난 7월부터 시범 운영됐던 '경찰 수사 지원 AI'(KICS-AI)가 어제 9시부터 전국 경찰관서 수사관을 대상으로 확대 도입됐습니다.LG CNS의 AI 모델 '엑사원'을 경찰 내부 시스템인 형사사법정보시스템(KICS·킥스) 내 데이터와 연동해 수사 쟁점, 관련 판례 등을 제공합니다.그동안 수사관이 챗GPT 등 외부 AI 서비스를 사용하면서 수사 정보, 피해자 신원 유출 등 우려가 제기되자 경찰이 자체 AI를 도입한 겁니다.KICS-AI는 진술조서 등 보고서, 사건정보 기반으로 압수수색·검증영장 신청서 초안 작성 서비스를 제공합니다.가령 피의자 주거지에서 마약 투약 증거물을 찾기 위한 압수영장 신청서를 입력하면 그간 기록을 토대로 AI가 결과물을 내놓습니다.AI가 KICS 내 데이터를 훑어 수사하는 사건과 유사한 판례, 법령 적용 등도 검색해줍니다.이외에도 ▲ 수사 절차·지침 확인 ▲ 금융 압수영장 집행 주소 등 검색 ▲ 결제 정보로 금융회사 검색 등 서비스도 지원합니다.진술조서 등 각종 문서 요약·정리, 수사보고서 작성, 각 수사단계에서의 유사 사건 추천 등의 기능도 있습니다.경찰 내부에서는 이번 AI 도입으로 업무 과중에 시달리던 수사관들의 사건 처리 기간이 단축될 것으로 기대하는 분위기입니다.경찰청은 수사기획조정관(치안감)을 팀장으로 하는 '수사 지원 AI 고도화 사업 태스크포스(TF)'를 신설해 주 1회 세부 추진과제를 논의할 예정입니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)