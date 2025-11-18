이통3사, 패스(PASS) 앱 기반 전자고지 서비스 출시

▲ PASS 앱 기반 전자고지 서비스 출시

SK텔레콤, KT·LG유플러스 등 이동통신 3사는 모바일 인증 플랫폼 '패스' 앱을 기반으로 'PASS 전자고지 서비스'를 출시한다고 밝혔습니다.PASS 전자고지 서비스는 공공·금융기관 등에서 발송하는 각종 고지 문서를 PASS 앱으로 확인할 수 있는 서비스입니다.향후 수백 종 이상의 종이 고지 문서를 전자 형태로 받아볼 수 있게 됩니다.이통 3사는 서비스 도입에 맞춰 PASS 앱 메인 화면에서 전자고지 메뉴에 바로 접근할 수 있도록 해 편의성을 높였습니다.전자고지 목록 화면에서는 각 문서의 열람 기한을 한눈에 확인할 수 있도록 안내하며, 발송한 전자고지를 열람하지 않은 이용자에게는 추가 알림을 보내 중요한 안내문을 놓치지 않도록 했습니다.PASS 앱은 국내 가입자 3천800만 명이 이용하는 대표 인증·본인확인 플랫폼으로, 본인 명의 스마트폰을 통해 안전한 고지 송달이 가능하다는 점이 강점으로 꼽힙니다.이통 3사는 본인확인·인증 서비스 특성상 이용자 다수가 정보성 푸시 알림을 항상 활성화해 두는 만큼, 높은 열람률로 이어질 것으로 기대합니다.(사진=LG유플러스 제공, 연합뉴스)