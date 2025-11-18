목에 팔 두르고 펄쩍…아리아나 덮치고 재판서 히죽

▲ 싱가포르에서 열린 영화 '위키드: 포 굿' 홍보 행사에서 아리아나 그란데에 달려든 남성(왼쪽)

싱가포르에서 열린 할리우드 영화 행사에서 팝스타 아리아나 그란데(32)에게 달려들어 신체 접촉을 하며 물의를 일으킨 남성이 현지 법원에서 징역 9일 형을 선고받았다고 미 언론이 17일(현지시간) 전했습니다.미 ABC방송과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 싱가포르 법원은 지난 13일 그란데가 참석한 현지 행사에서 물의를 일으킨 호주 출신 남성 존슨 웬(26)에게 공공질서 교란 혐의로 이날 9일간의 징역형을 내렸습니다.소셜미디어에서 널리 퍼지며 화제가 된 당시 현장 영상을 보면 싱가포르에서 열린 영화 '위키드: 포 굿' 홍보 행사에서 주연배우 그란데와 신시아 에리보 등이 팬들에게 인사하는 와중에 갑자기 한 남성이 경호진을 뚫고 배우들을 향해 돌진했습니다.이 남성은 그란데에게 달려들어 목에 팔을 두르고 끌어안으며 펄쩍펄쩍 뛰었습니다.젊은 남성의 완력에 그란데는 깜짝 놀라며 잠시 휘청거렸고, 옆에 있던 동료 배우 에리보가 황급히 그를 떼어내려 애쓴 데 이어 경호원들이 달려와 그를 붙잡았습니다.이 사건을 심리한 싱가포르 판사는 웬이 대중의 관심을 끌고자 노력하면서 비슷한 행동을 반복해 왔다고 지적했습니다.판사는 "당신은 과거의 행위들에 대해 어떤 처벌도 받지 않은 것으로 보이며, 아마 이번에도 같은 일이 벌어질 거라 생각했을 것"이라며 "하지만 당신은 틀렸고, 자기 행동에 항상 결과가 따른다는 점을 명심해야 한다"고 꾸짖었습니다.웬은 온라인 콘텐츠 제작자로 활동하며 앞서 호주에서 열린 팝스타 케이티 페리와 위켄드의 콘서트 등 유명 인사들이 참석한 행사를 방해하고 이런 행위를 소셜미디어에 올려 관심을 끌었습니다.싱가포르 현지 매체 CNA에 따르면 이날 화상으로 재판에 나온 웬은 내내 얼굴에 웃음을 띠었습니다.