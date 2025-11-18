'동상이몽2' 태항호, 자신을 '예쁘게 닮은' 5살 딸 '방송 최초' 공개···"공개해도 되는지 물어봐"

태항호가 방송 최초로 딸을 공개했다.



17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 배우 태항호가 다섯 살 딸을 방송 최초로 공개했다.



이날 방송에서 태항호는 "예전에 타 방송에서는 이름도 공개하기 꺼려했었다"라며 당시를 떠올렸다.



이에 김구라는 "맞아. 그때 진짜 웬만한 탑도 그렇게 안 하는데 얘 뭐지? 그랬었다. 방송 중에 손으로 엑스를 그으면서 안 된다고 하더라"라며 이해할 수 없다는 얼굴을 했다.



이를 듣던 김숙은 태항호에게 당시 왜 그랬냐고 물었다. 그러자 태항호는 "그때는 아이가 자아가 없으니까 허락을 안 맡고 이름을 말하기가 그랬다. 이번에는 물어봤다"라며 그때는 아니고 지금은 되는 이유를 공개했다.



이어 그는 너무나 사랑스러운 딸의 사진을 공개했다. 태항호는 "어차피 딸이라 저를 닮을 거니까 얼굴 크기만 닮지 마라 하고 빌었다. 진짜 온갖 신에게 다 빌었다. 산신령에게도 빌었다"라며 "그랬는데 다행히 누가 봐도 저를 닮긴 했지만 저를 예쁘게 닮았다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



