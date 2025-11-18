'동상이몽2' 태항호, "성실함과 헌신 있어야만 해"···'김사랑 닮은꼴' 아내 사로잡은 비법 공개

태항호가 아내를 사로잡은 비결을 공개했다.



17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 배우 태항호가 스페셜 MC로 등장했다.



이날 김숙은 태항호와 그의 아내에 대해 "현실판 미녀와 야수"라며 아내가 배우 김사랑 닮은 꼴이라 밝혔다.



이에 김구라는 "그것 참 축하합니다"라며 너스레를 떨었고, 태항호는 "아뇨 아뇨 아닙니다"라고 손사래를 쳤다. 이를 보던 김구라는 "너무 부인하지 마. 아내가 서운하다고"라고 했고, 그러자 태항호는 금세 "그렇죠"라며 정정해 웃음을 자아냈다.



이어 태항호는 그런 아내를 사로잡은 비법에 대해 "저희 같은 과, 그냥 못생긴 과는 진실성, 꾸준함, 성실함, 헌신이 있어야 하는 것 같다"라고 했다.



이에 앞서 태항호와 같은 과로 묶인 김구라는 "우리가 극혐 하는 과야. 우린 달라 달라"라며 자신과 서장훈은 태항호와 다르다고 선을 그어 폭소를 자아냈다.



그리고 태항호는 "이태원 살고 아내는 일산 살 때 새벽에 첫 차를 타고 일산으로 가서 함께 출근을 하고 퇴근 시간에 맞춰 다시 가서 집까지 바래다줬다. 차도 없이 그걸 거의 한 달 동안 했다"라며 헌신 플러팅 일화를 공개해 모두를 놀라게 했다.



