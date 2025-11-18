'월드컵 본선행 실패' 나이지리아 감독 "상대 팀이 주술 행위"

▲ 에리크 셸 나이지리아 축구 감독

2회 연속으로 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 본선 진출에 실패한 나이지리아 축구 대표팀의 에리크 셸 감독이 승부차기 패배 과정에서 콩고민주공화국 선수들이 주술 행위를 했다고 주장했습니다.ESPN 등 외신에 따르면 셸 감독은 지난 17일 모로코의 프린스 물레이 압델라 스타디움에서 열린 콩고민주공화국과 2026 북중미 월드컵 아프리카 예선 플레이오프(PO) 결승에서 120분 연장 혈투 끝에 1대 1로 비긴 뒤 승부차기에서 4대 3으로 진 뒤 "콩고민주공화국 선수들이 '마라부타주'를 했다"고 비난했습니다.마라부타주는 서아프리카 등에서 마술이나 주술적인 행위를 이르는 말입니다.이날 승부차기 패배로 나이지리아는 2026 북중미 월드컵 티켓의 꿈이 사라지며 2회 연속 월드컵 본선행 실패를 맛본 가운데 콩고민주공화국은 대륙 간 플레이오프에 진출했습니다.셸 감독은 승부차기 패배가 확정된 이후 상대 벤치 쪽으로 다가가 콩고민주공화국 코칭스태프를 향해 강하게 항의하는 모습이 포착됐습니다.경기가 끝난 뒤 셸 감독은 공동취재구역에서 "승부차기하는 동안 콩고민주공화국 쪽에서 누군가 주술 행위를 펼쳤다. 매번 그랬다. 그런 행위가 신경 쓰였다"고 말했습니다.이어 "콩고민주공화국 코칭스태프 가운데 한 사람이 손을 흔들며 액체를 뿌리는 듯한 동작을 취했다"면서 행동을 흉내 내기도 했습니다.(사진=게티이미지코리아)