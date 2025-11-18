뉴스

"장애인 할당 과도"…비난 커지자 "과격 표현 사과"

김형래 기자
작성 2025.11.18 07:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

박민영 국민의힘 미디어 대변인이 장애인 비례대표 할당이 너무 많다고 발언한 게 당 안팎을 가리지 않고 많은 비판을 받고 있습니다. 같은 당 김예지 의원을 콕 집어서 언급한  건데 김 의원은 허위 사실도 있다면서 박 대변인을 고소했습니다.

김형래 기자입니다.

<기자>

윤석열 정부 대통령실에서 행정관으로 일했던 박민영 국민의힘 미디어대변인.

지난 12일, 한 보수 성향 유튜브 채널에 출연해 '친한동훈계'로 분류되는 같은 당의 시각장애인 김예지 의원을 겨냥해서 이렇게 말했습니다.

[박민영/국민의힘 미디어대변인 : (비례대표에) 장애인 너무 많이 할당을 해서 저는 문제라고 봐요. 좀 적당히 해야 해요.]

비례대표로 두 번 연속 당선된 김 의원이 당론과 달리 3대 특검에 찬성한 걸 문제 삼으며 한 발언입니다.

박 대변인은 "장애인이라 배려받는 걸 당연하게 생각하는 것 같다"는 말도 했습니다.

[박민영/국민의힘 미디어대변인 : 눈 불편한 거 말고는 기득권이에요. 돈 있고 학력 있고 본인이 뭐가 부족하게 자랐습니까. 대체? 일부 약자성을 무기 삼는 거예요.]

민주당은 "약자를 향한 최소한의 존중과 공공성마저 저버린 저급하고 부도덕한 정치의 민낯을 드러냈다"고 맹폭했고, 국민의힘에서도 "정치적 입장을 장애와 연관 짓는 것 자체가 선입견"이란 비판이 쏟아졌습니다.

박 대변인은 SBS에 "한동훈 전 대표 시절인 지난 총선 비례대표 공천에서 당선권에 장애인이 3명이나 배정된 점을 지적한 것"이라며 "다만, 과격하게 들릴 수 있는 표현에 대해선 사과하고 유의하겠다"고 말했습니다.

장동혁 국민의힘 대표는 박 대변인을 경고하는 한편, 당직자 전원에게 언행에 유의해달라고 당부했습니다.

김 의원은 박 대변인의 방송 내용 가운데 허위 사실이 있다며 경찰에 고소장을 제출했습니다.

(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 남일)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김형래 기자 사진
김형래 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지