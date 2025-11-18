"평가원 탓" 수능 수험생들 폭발…'목표 대학 불합격' 글까지

▲ 2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 13일 오전 인천 미추홀구 인화여자고등학교에서 수험생들이 시험장으로 향하고 있다.

13일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험 답안지 작성에 사용된 검은색 컴퓨터용 사인펜이 번지는 현상이 나타난 것과 관련해 수험생들의 불만이 잇달아 제기되고 있습니다.'2026학년도 대학수학능력시험 문제 및 정답 이의신청 게시판'에는 17일 오후 3시 현재 사인펜 번짐 현상에 대한 불만이 30여 건 올라왔습니다.자신을 서울 지역 고교에서 수능을 본 수험생이라고 밝힌 한 작성자는 "1교시 국어 시험 약 3분가량을 남겨놓고 마킹하지 못한 문제에 마킹을 하려 할 때 컴퓨터용 사인펜 잉크가 과도하게 흘러나와 번호 밖으로 번지는 일이 일어났다"고 소개했습니다.그는 이어 "화이트로 수정하고 새로 마킹했지만, 시간이 부족해 제대로 수정이 됐는지(모르겠으며) 이로 인해 낭비한 시간 때문에 문제 풀이 시간도 허비했다. 영어 시험 중에도 비슷한 문제가 발생했다"면서 "장비 문제의 책임소재는 명백히 (한국교육과정)평가원에 있다"고 지적했습니다.다른 수험생도 "국어 시험 종료 1분 전 마지막 마킹 중 번짐 문제가 발생했다"면서 "제게 제일 중요한 국어에서 이런 기능적 문제로 인해 중요한 시험과 목표하는 대학에서 멀어졌다. 꼭 올바른 조치 부탁드린다"고 적었습니다.일부 수험생은 시험 도중 이런 불편을 감독관에게 알려 사인펜을 교체 지급받거나 답안지 수정이 필요한 경우 감독관이 보는 앞에서 수정테이프 등을 이용해 수정했습니다.교육부는 이에 대해 이날 "2026학년도 수능 시험 당일 컴퓨터용 사인펜 번짐 현상에 대한 민원과 관련해 특정 업체의 일부 제품에서 해당 현상이 발생한 것으로 확인했다"고 인정했습니다.이어 "다만 해당 업체 제품을 사용한 모든 지역에서 번짐 현상이 발생한 것은 아닌 것으로 파악돼 발생 지역 및 업체명을 구체적으로 밝히기는 어렵다"고 덧붙였습니다.교육부는 "한국교육과정평가원과 함께 이 현상으로 인한 수험생 피해가 없도록 채점 업무 시 면밀히 살필 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)