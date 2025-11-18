이배용 "김건희가 먼저 100만 원대 화장품 선물…금거북이는 답례"

▲ 이배용 전 국가교육위원장

'금거북이 인사 청탁' 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장이 김 여사로부터 먼저 선물을 받아 답례 차원에서 금거북이를 건넨 것이라고 어제(17일) 주장했습니다.이 전 위원장의 변호인은 이날 언론 공지를 통해 "2021년 12월 내지 2022년 1월 김 여사로부터 시가 100만 원대 화장품 세트를 선물받아 2022년 3월 하순경 답례 및 당선 축하 의미로 유사한 가격대의 선물을 했다"고 밝혔습니다.이 전 위원장이 건넨 선물은 시가 190만 원 상당의 금거북이를 가리키는 것으로 보입니다.변호인은 이어 "선물 과정에서 김 여사에게 어떠한 청탁이나 적격성 검토서를 전달한 사실이 없다"고 주장했습니다.이 전 위원장은 지난 6일과 13일 민중기 특별검사팀에 참고인 신분으로 출석했을 때도 같은 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.다만 특검팀은 금거북이 선물이 국가교육위원장으로 임명해달라는 청탁의 대가가 아닌지 의심합니다.이 전 위원장이 2022년 4월 12일 은평구 진관사에서 김 여사에게 처음 인사 관련 자료를 건넸으며, 같은 달 26일 코바나컨텐츠 사무실에서 금거북이를 줬다는 게 특검팀 판단입니다.그해 6월 3일에는 자신의 업무 수행 능력을 기술한 '적격성 검토서'를 전달했고 이 무렵 조선 후기 문인 추사 김정희의 대표작 '세한도' 복제품도 건넸다고 봅니다.같은 달 10일 '윤핵관'(윤석열 핵심 관계자)으로 불린 고(故) 장제원 전 의원으로부터 국가교육위원장직에 내정됐다는 사실을 들은 이 전 위원장은 9월 22일엔 김 여사 측에 한지로 만든 복주머니도 전달한 것으로 조사됐습니다.이 전 위원장은 9월 27일 윤석열 정부의 초대 국가교육위원장으로 임명됐습니다.특검팀은 한지 복주머니와 세한도 복제품의 가액을 각각 21만여 원과 50만여 원으로 책정한 것으로 전해졌습니다.특검팀이 이들 선물에 대가성이 있다고 판단하면 이 전 위원장의 수사상 신분은 참고인에서 피의자로 바뀔 수 있습니다.