고위 공직자 절반 '다주택자'…서울·강남 3구 집중

국회의원을 비롯해 선출·임명된 고위 공직자의 절반 가까이가 2채 이상 주택을 보유한 다주택자인 것으로 조사됐습니다.



오늘(18일) 리더스인덱스가 선출·임명된 4급 이상 고위직 2천581명의 가족 재산 공개 내역을 분석한 결과 48.8%가 2채 이상의 주택을 보유했고, 17.8%는 3채 이상을 보유한 것으로 나타났습니다.



전체 재산(5조 7천134억 원)의 58.7%인 3조 3천556억 원이 건물 자산이었고, 이 중 실거주가 가능한 주거용 부동산은 4천527 채였습니다.



가액으로 따지면 2조 3천156억 원입니다.



주택 유형별로는 아파트가 2천665채(58.9%)로 절반 이상이었고, 가액은 1조 7천750억 원(76.7%)에 달했습니다.



이어 단독주택(16.6%), 복합건물(8.6%), 오피스텔(6.9%) 등의 순이었습니다.



직군별 1인당 보유 주택 수를 보면 정부 고위관료가 1.89채로 가장 많았습니다.



이어 지자체장이 1.87채, 지방의회와 공공기관·국책 연구기관 공직자가 각 1.71채 수준이었습니다.



국회의원은 평균 1.41채를 보유했습니다.



지역은 서울 중심, 그중에서도 특히 '강남 3구'에 집중되는 양상이 두드러졌습니다.



서울 소재 주택은 1천344채(29.7%)로, 높은 집값이 반영되면서 가액은 1조 3천338억 원(57.6%)에 달했습니다.



서울 내에서는 강남구(229채), 서초구(206채), 송파구(123채) 등 이른바 강남 3구가 전체의 41.5%를 차지했습니다.



여기에 용산구(74채)가 뒤를 이었습니다.



리더스인덱스는 "다주택자일수록 아파트 1∼2채를 기본으로 두고 여러 단독주택과 오피스텔, 복합건물 등을 결합해 보유하는 경향이 뚜렷했으며, 서울과 강남에 집중되는 현상이 여전했다"고 분석했습니다.