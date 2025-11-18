미 신규 유학생 17%↓…트럼프 '이민 장벽' 여파

<앵커>



올해 가을 학기에 미국 대학에 신규 등록한 외국인 유학생 수가 17% 줄어들었습니다. 유학생 비자를 취소하거나 비자 발급 심사를 강화한 트럼프 정부의 이민 정책이 영향을 미친 걸로 보입니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



<기자>



미국의 비영리단체인 국제교육원이 825개 대학을 대상으로 외국인 유학생 등록 현황을 조사한 결과 유학생 수 감소가 확인됐습니다.



특히 이번 학기에 미국 대학에 처음 등록한 유학생 수는 17% 줄었습니다.



전체 등록 유학생 수는 1% 감소했습니다.



유학생 신규 등록 급감은 현재 재학 중인 학생들이 떠나면 전체 유학생 수가 크게 줄어들 수 있음을 보여준다고 뉴욕타임스는 분석했습니다.



이번 조사 대상 대학 중 57%가 신규 외국인 유학생이 감소했다고 밝혔는데, 학교 측은 비자 취득 관련 우려나 여행 제한 등을 원인으로 지적했습니다.



트럼프 정부는 대학에서 친팔레스타인 시위가 잇따르자 외국인 유학생, 연구원 비자 심사를 강화했습니다.



지난 5월에는 하버드대 외국인 학생 등록 차단조치에 나섰지만 법원이 제동을 건 상태입니다.



[앨런 가버/하버드대 총장 (지난 5월) : 2025년 졸업생 여러분은 이웃 동네에서, 전국 각지에서, 그리고 전 세계 곳곳에서 모였습니다. 전 세계에서 말이죠. 원래 그래야 하는 거니까요.]



지난해 기준 미국 대학의 외국인 유학생은 120만 명 규모로, 전체의 약 6%를 차지합니다.



120만 명 가운데 인도와 중국에서 온 유학생이 63만 명에 달하는 상황입니다.



(영상편집 : 김진원)