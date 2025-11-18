1. 올가을 첫 영하권 추위…칼바람에 체감온도 '뚝'



오늘(18일) 아침 서울 기온이 올가을 처음으로 영하권으로 내려갔고 체감온도는 영하 5도까지 떨어졌습니다. 강원, 충북, 영남에 한파 특보가 내려진 가운데 전국 대부분 지역의 아침 기온도 영하권으로 떨어졌습니다.



2. 7박 10일 외교 시작…오늘 한-UAE 정상회담



G20 정상회의 참석을 계기로 중동 아프리카 4개국 순방길에 오른 이재명 대통령이 아랍에미리트 국빈 방문 일정을 시작했습니다. 이 대통령은 오늘 오후 아랍에미리트 대통령과 정상 회담에서 방산 등 협력 방안을 논의할 예정입니다.



3. '평검사 강등 '반발 잇단 사의…"검찰 안정 중요"



정부가 대장동 항소 포기에 반발한 검사장 18명을 평검사로 강등하는 방안을 검토하고 있는 가운데 검찰 고위 간부들이 잇따라 사의를 표명했습니다. 정성호 법무장관이 조직 안정이 최우선이라고 밝혔지만 내부 반발은 더 격화하고 있습니다.



4. 이재명 정부 첫 남북 군사회담 제안…북 호응 미지수



우리 국방부가 북한에 남북군사회담을 제안했습니다. 최근 북한군의 잦은 군사분계선 침범으로 우발적 충돌 가능성이 커지자 군사분계선 기준선을 논의하자는 건데, 북한이 호응할지 주목됩니다.