트럼프 정책 여파…미 대학 해외 유학생 신규등록 17% 줄어

올해 가을 학기에 미국 대학에 신규 등록한 외국인 유학생 수가 전년 대비 17% 감소한 것으로 나타났습니다.도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 이어진 유학생 비자 취소나 비자 인터뷰 중단 조치가 영향을 미친 것으로 보입니다.미국의 비영리단체인 국제교육원(IIE·Institute of International Education)은 17일(현지시간) 미국 대학 825곳을 대상으로 2025~2026학년도 외국인 유학생 등록 현황을 조사한 결과를 발표했습니다.이번 학기에 미국 대학에 처음 등록한 유학생 수가 17% 줄어든 가운데, 전체 등록 유학생 수는 1%만 감소했습니다.전체 등록 유학생 수는 이전 연도부터 등록한 학생들과 졸업 뒤 전공 실무를 익히는 취업 프로그램(OPT·Optional Practical Training)에 참여 중인 학생을 모두 포함한 수치입니다.전체 등록 학부 유학생 수는 2% 늘고 대학원 유학생 수는 12% 감소한 것으로 나타났습니다.825개 대학 중 57%가 신규 외국인 유학생 등록이 감소했다고 밝힌 가운데, 이들 학교는 그 원인으로 '비자 취득 관련 우려'(96%), '여행 제한'(68%) 등을 꼽았습니다.지난해 기준 미국 대학의 외국인 유학생은 120만 명 규모로, 이는 미국 대학 전체 등록자의 약 6%를 차지합니다.이 중 인도와 중국에서 온 유학생은 62만 9천 명에 달합니다.유학생 신규 등록이 급감한 것은 현재 재학 중인 유학생들이 학업을 마치거나 다른 이유로 학교를 떠나면 향후 전체 유학생 수가 급격하게 줄어들 수 있음을 시사한다고 뉴욕타임스(NYT)는 보도했습니다.트럼프 행정부는 가자지구 전쟁 발발 이후 미국 대학에서 반유대주의, 친(親) 팔레스타인 시위가 잇따른 것과 관련해 외국인 유학생과 연구원에 대한 비자 심사를 강화해 왔습니다.특히 지난 5월에는 하버드대에 외국인 학생 등록 금지 조치를 했다가 법원이 제동을 걸었습니다.미국 국무부는 학생 비자 신청자들의 SNS 심사를 강화하기 위해 지난 5월 일시적으로 비자 인터뷰 일정을 중단하기도 했습니다.트럼프 대통령은 그러나 이달 폭스뉴스 인터뷰에서는 "우리는 항상 중국과 다른 나라들에서 유학생을 받아왔다.이를 절반으로 줄인다면 일부는 기뻐할지 모르나 미국 내 대학 절반이 문을 닫게 될 것"이라며 최대 60만 명에 이르는 중국인 유학생을 허용할 수 있다고 밝혀 종전 입장과 차이를 보였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)