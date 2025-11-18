뉴스

남북군사회담 제안…"군사분계선 기준 논의하자"

김태훈 국방전문기자
작성 2025.11.18 06:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

국방부가 북한에게 남북 군사회담을 제안했습니다. 시간이 지나면서 군사 분계선을 나타내는 표식이 많이 없어졌고, 그래서 북한군이 분계선을 넘어오고 있으니까 다시 설치를 해보잔 건데, 북한이 응할지 주목됩니다.

김태훈 국방전문기자입니다.

<기자>

우리 군은 지난해 4월 이후 북한군이 각종 공사 등을 하며 비무장지대 내 군사분계선을 넘어오는 일이 전 전선에 걸쳐 잦아지고 있다고 밝혔습니다.

군은 경고방송과 사격으로 대응하고 있다고 덧붙였습니다.

국방부는 담화를 통해 우발적 군사 충돌로 이어지기 전에 해법을 찾자며 남북군사회담을 북측에 제안했습니다.

[김홍철/국방부 정책실장 : 남북 군사당국 회담을 개최하여 군사분계선의 기준선 설정에 대해 논의할 것을 공식적으로 제안합니다.]

군사분계선 표식물은 지난 1953년 7월 27일, 정전협정 체결 이후 약 1천200개 설치됐지만, 보수작업이 제대로 안 돼 현재는 약 200개만 남은 걸로 알려졌습니다.

국방부는 "일부 지역의 경계선에 대해선 남북 간 인식 차이도 있다"고 전했습니다.

남북회담을 통해 군사분계선 기준선을 정리하고, 새 표식물도 설치하자는 건데, 북한이 반응할진 미지수입니다.

군 관계자는 "앞서 UN사를 통해 몇 차례 군사회담을 제안했지만, 답이 없었고, 공개 제안한 것"이라고 말했습니다.

남북 군사회담은 2018년이 마지막입니다.

대통령실은 "남북 간 군사적 긴장을 완화하기 위한 제안"이라고 밝혔습니다.

(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 윤태호)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김태훈 국방전문기자 사진
김태훈 국방전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지