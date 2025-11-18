이번엔 '감사의 정원' 겨냥…오세훈에 또 '견제구'

<앵커>



김민석 국무총리가 이번엔 서울시가 광화문 광장에 조성하려는 '감사의 정원'에 문제가 없는지 따져보겠다고 나섰습니다. 종묘 앞 개발과 한강 버스에 이어서 오세훈 서울시장이 미는 프로젝트에 세 번째 제동을 걸고 나선 건데, 내년 지방 선거를 앞두고 오 시장을 견제하는 행보란 해석이 나옵니다.



김수영 기자입니다.



<기자>



서울시가 내년 4월 준공을 목표로 광화문광장에 조성 중인 '감사의 정원'입니다.



6·25 참전국을 상징하는 약 7미터 높이의 조형물 23개가 설치될 예정입니다.



한미동맹의 상징으로 만들겠단 오세훈 서울시장의 구상에 광장을 사유화하고 있단 반론이 부딪치는 상황에서, 김민석 총리가 현장을 찾았습니다.



김 총리는 광화문이 아닌 다른 장소에 설치해도 취지를 충분히 실현할 수 있을 것 같다며 이렇게 말했습니다.



[김민석/국무총리 : 세종과 이순신을 모신 공간에 '받들어 총' 석재 조형물을 설치하는 것에 대해서 국민들께서 좀 이해하실지 의문이 되고….]



김 총리는 사업의 법적, 절차적 문제가 없는지 확인해 보고하라며 행정안전부에 지시했습니다.



종묘 주변 재개발과 한강버스에 이어 감사의 정원까지.



오 시장 프로젝트에 김 총리가 잇따라 제동을 거는 모양새라 내년 지방선거를 염두에 둔 행보 아니냔 해석도 나옵니다.



서울시는 '감사의 정원' 시설물은, 6·25 전쟁 UN군 참전용사에 대한 최고의 예우를 나타내는 집총경례의 형태를 따른 거란 입장입니다.



또 오 시장 측은 "총리가 '사전 선거운동'이란 비아냥을 감수하는 이유가 무엇인지 이해하기 어렵다"고 주장했습니다.



김 총리는 종묘, 한강버스, 광화문 사안들은 총리로서 수행하는 수많은 일의 일부라며, 정치적으로 해석할 필요가 없고, 거취는 이미 여러 차례 밝혔다고 SNS에 적었습니다.