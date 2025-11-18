최상목 "한덕수, 계엄 당시 윤 만류한 기억 없어"

<앵커>



한덕수 전 총리 재판에 출석한 최상목 전 경제부총리가 "한 전 총리가 계엄에 반대한 기억이 없다"고 증언했습니다. 윤석열 전 대통령에게 계엄 반대 의견을 내니까 윤 전 대통령이 "이제 돌이킬 수 없다고 말했다"고도 밝혔습니다.



조윤하 기자입니다.



<기자>



한덕수 전 총리 재판에 증인으로 나온 최상목 전 경제부총리는, 지난해 12월 3일 계엄 선포 계획을 듣고 곧바로 윤석열 전 대통령에게 "어떤 이유로도 계엄은 절대 안 된다"며 반대했다고 증언했습니다.



하지만, 한 전 총리가 직접 계엄에 반대 의사를 표시하는 모습은 본 적이 없다고 말했습니다.



[최상목/전 경제부총리 : 총리께서는 그전에 더 오래 계셨기 때문에 총리께서 여러 번 말씀을 드렸다고 하셨고요. 그렇지만 제가 있는 사이에서 정확히 (반대하는) 그런 기억은 없습니다.]



줄곧 계엄을 반대했다는 한 전 총리 주장과 배치되는 내용입니다.



최 전 부총리가 계엄을 반대하자 윤 전 대통령이 돌이킬 수 없다고 말했다고 증언했습니다.



[최상목/전 경제부총리 : 대통령으로서 결정을 한 거다. 그런 다음에 '준비가 다 되어 있기 때문에 돌이킬 수 없다'는 취지의 말씀을 하셨던 것 같습니다.]



김용현 전 국방장관에게도 이게 말이 되느냐고 항의했지만 같은 취지의 답을 들었다고 말했습니다.



재판에선 계엄 선포 이후 윤 전 대통령이 최 전 부총리에게 건넨 것으로 알려진 국가비상 입법기구 관련 문건도 쟁점이 됐습니다.



해당 문건에 대해 최 전 부총리는 국회 등에서 "접힌 채 받았고 내용도 모른다"고 주장해 왔는데, CCTV 영상 확인 결과, 종이가 접혀 있지 않았기 때문입니다.



재판부는 "기존 설명과 다른 부분이 있다"며 최 전 부총리를 추궁했고, 최 전 부총리는 "국회 등에선 당시 기억을 종합해 최대한 성실히 답한 것"이라고 증언했습니다.



오후 재판 증인으로 출석한 추경호 국민의힘 전 원내대표는 관련 사건으로 구속영장이 청구된 상황이라며 모든 증언을 거부했습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 김진원)