[날씨] 칼바람에 올가을 첫 영하권 추위…이 시각 출근길

SBS 뉴스
작성 2025.11.18 06:07 조회수
<앵커>

오늘(18일) 아침은 완전히 겨울 날씨입니다. 서울은 처음으로 영하권으로 떨어졌습니다. 여의도 출근길 나가 있는 기상 캐스터 연결해 보겠습니다.

박세림 캐스터, 지금 바깥은 많이 춥죠?

<기상캐스터>

지금 이곳 여의도는 칼바람이 매섭습니다.

시민분들도 겨울 옷차림을 하고 출근길에 나서고 있는데요.

저도 겨울 패딩에 옷을 여러 겹 껴입고 장갑과 목도리까지 했지만 영하권 추위에 몸이 오들오들 떨리고 있습니다.

오늘 나오실 때 두꺼운 겨울 패딩 입고 나오셔야겠습니다.

오늘 아침은 어제보다 5도에서 10도가량 크게 떨어지면서 일부 강원과 충북, 경상권에는 한파주의보가 발효됐습니다.

현재 서울이 영하 1.9도, 대관령이 영하 7.8도 등 대부분 지역이 영하권 기온을 기록하고 있고요.

강풍주의보가 내려진 해안을 비롯해 대부분 지역이 오늘까지 바람이 강하게 불면서 체감온도는 더 낮아 춥겠습니다.

오늘 낮 기온도 보시면 서울 6도, 대전, 대구 8도에 그치며 종일 춥겠습니다.

한편 충남 서해안과 호남 서부는 오늘까지, 제주는 모레까지 비가 조금 더 이어지겠고요.

제주 산지는 1에서 5cm의 적설이 예상됩니다.

그 밖의 지역은 대체로 맑겠습니다.

한편 동해안 지역의 건조주의보는 확대되고 있습니다.

산불 등 화재에 각별히 주의해 주셔야겠습니다.

영하권 추위는 주 후반에는 누그러질 전망입니다.

지금까지 여의도 환승센터에서 날씨 전해드렸습니다.

(박세림 기상캐스터)
    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지