이 대통령, UAE 현충원 추모…그랜드모스크 초대 대통령 영묘 방문

강청완 기자
작성 2025.11.18 01:25 조회수
▲ 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 17일(현지시간) UAE 현충원인 '와하트 알 카리마'를 방문해 추모공간을 둘러보고 있다.

취임 후 첫 국빈 방문국인 아랍에미리트(UAE)에 도착한 이재명 대통령은 수도 아부다비에서 첫 번째 일정으로 UAE의 현충원 격인 '와하트 알 카리마'를 방문했습니다.

순직 공무원이나 참전 용사들을 기리기 위해 만들어진 이곳은 '존엄의 오아시스'라는 의미를 갖고 있습니다.

이 대통령도 UAE를 위해 희생한 유공자들의 넋을 추모하는 시간을 가졌습니다.

방명록에는 "대한국민과 함께 님들의 숭고한 희생에 경의를 표합니다"라고 남겼습니다.

이 대통령은 이후 UAE의 대표적 이슬람 건축물인 셰이크 자이드 그랜드 모스크로 향했고, 이곳에 있는 자이드 빈 술탄 알 나흐얀 UAE 초대 대통령의 영묘를 찾았습니다.

자이드 초대 대통령은 1971년 UAE 연방 창설을 주도하고 2004년 별세 전까지 UAE를 통치한 인물로 현지에서 '국부'로 존경받고 있습니다.

이 대통령은 이곳 방명록에 남긴 글에서 "자이드 대통령님을 기억하며, 양국 공동번영의 미래를 향해 힘차게 나아가겠다"고 밝혔습니다.

이날 일정에는 부인 김혜경 여사도 이슬람 문화권에서 여성들이 머리에 두르는 '히잡(hijab)'을 착용하고 동행했습니다.

이어 이 대통령은 현지에서 동포 만찬 간담회 일정을 소화한 뒤 다음날은 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담을 가질 예정입니다.

