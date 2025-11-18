이 대통령, UAE 현충원 추모…그랜드모스크 초대 대통령 영묘 방문

▲ 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 17일(현지시간) UAE 현충원인 '와하트 알 카리마'를 방문해 추모공간을 둘러보고 있다.

취임 후 첫 국빈 방문국인 아랍에미리트(UAE)에 도착한 이재명 대통령은 수도 아부다비에서 첫 번째 일정으로 UAE의 현충원 격인 '와하트 알 카리마'를 방문했습니다.순직 공무원이나 참전 용사들을 기리기 위해 만들어진 이곳은 '존엄의 오아시스'라는 의미를 갖고 있습니다.이 대통령도 UAE를 위해 희생한 유공자들의 넋을 추모하는 시간을 가졌습니다.방명록에는 "대한국민과 함께 님들의 숭고한 희생에 경의를 표합니다"라고 남겼습니다.이 대통령은 이후 UAE의 대표적 이슬람 건축물인 셰이크 자이드 그랜드 모스크로 향했고, 이곳에 있는 자이드 빈 술탄 알 나흐얀 UAE 초대 대통령의 영묘를 찾았습니다.자이드 초대 대통령은 1971년 UAE 연방 창설을 주도하고 2004년 별세 전까지 UAE를 통치한 인물로 현지에서 '국부'로 존경받고 있습니다.이 대통령은 이곳 방명록에 남긴 글에서 "자이드 대통령님을 기억하며, 양국 공동번영의 미래를 향해 힘차게 나아가겠다"고 밝혔습니다.이날 일정에는 부인 김혜경 여사도 이슬람 문화권에서 여성들이 머리에 두르는 '히잡(hijab)'을 착용하고 동행했습니다.이어 이 대통령은 현지에서 동포 만찬 간담회 일정을 소화한 뒤 다음날은 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담을 가질 예정입니다.(사진=공동취재 제공, 연합뉴스)