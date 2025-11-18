"사우디서 인도인 순례자 버스 충돌…45명 사망"

▲ 17일(현지시간) 인도에서 사우디 버스 사고의 유족이 서로를 위로하고 있다.

사우디아라비아에서 인도인 순례자들을 태운 버스가 다른 차량과 부딪히는 사고로 수십 명이 숨졌다고 AP, AFP 통신이 17일(현지시간) 보도했습니다.인도 당국에 따르면 이날 인도인 순례객 등 46명이 탄 버스가 사우디 메카에서 메디나로 운행하던 중 디젤유를 실은 유조차와 충돌했습니다.이 사고로 버스 탑승자 중 45명이 숨지고 1명이 다쳤습니다.나렌드라 모디 인도 총리는 엑스(X·옛 트위터)에 아랍어 게시물을 올려 "메디나에서 발생한 비극적인 사고로 인도 국민이 목숨을 잃은 것에 깊은 슬픔을 표한다"며 현지에 주재하는 인도 대사관과 영사관이 조력을 제공하고 있다고 밝혔습니다.사우디 당국은 이번 사고에 대해 아직 공식 입장을 내놓지 않았습니다.이슬람 최고 성지인 사우디 메카와 메디나는 정기 성지순례(하지) 기간이 아닌 때에도 세계 각지에서 무슬림 순례객이 찾습니다.사우디에는 200만 명이 넘는 인도 국적자들이 거주하며, 이들 중 상당수가 건설현장 등에서 일합니다.(사진=AFP, 연합뉴스)