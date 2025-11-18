[나이트라인 초대석] 미국 할리우드 영화제 3관왕 차지…영화 '피렌체'

이미지 확대하기

<앵커>한국영화 최초로 글로벌 스테이지 할리우드 영화제에서 3관왕을 차지하며 개봉 전부터 화제를 모으고 있는 작품입니다. 영화 <피렌체>입니다.나이트라인 초대석 오늘은, 영화 <피렌체>의 두 주연 배우 김민종, 예지원 씨와 함께하겠습니다.[김민종/배우 : 우선 20년 만에 영화를 한 지는 저도 기사를 보고 알았어요. 벌써 이렇게 20년이나 됐나. 그런데 항상 이 영화에 대한 어떤 그리움과 어떤 꿈이 있었다 보니까 너무 긴장되죠 사실은. 정말 제가 과연 이 영화를 관객분들이 어떻게 봐주실까에 대한 기대감 뭐 그런 거에 설렘으로 지금 있습니다.][예지원/배우 : 베니싱: 미제사건은 한국, 프랑스 합작 영화고요. 피렌체는 한국, 이탈리아 합작 영화인데 두 작품 다 참여를 하게 돼서 배우로서 너무 감사하고 영광이죠. 두 작품 다 한국 영화가 지금 세계로 더 많이 뻗어나갈 수 있는 그런 다리 역할이 됐으면 진심으로 바랍니다.][김민종/배우 : 한 남자의 인생을 좀 되돌아보는 어떤 시간 여행의 어떤 작품. 어떤 중년의 시간이 되면 잠시 이제 멈춰 서기도 하고 이제 되돌아서기도 하는데 아마 저뿐만 아니라 이제 공감대를 많이 하실 거라고 생각합니다. 그런 중년의 멈춤의 시간이 멈춘 게 아니라 다시 시작할 수 있는 어떤 그런 시간이 있고 그런 어떤 중년의 감성을 좀 다룬 영화입니다.][예지원/배우 : 어려웠어요. (어떻습니까) 감독님께서 로렌초 데 메디치 시를 대사로 하라고 명령을 하셔서 하게 됐는데요. 한 달 반을 매일 했어요. 왜냐하면 발음도 있고 그 로렌초 데 메디치 님이 너무 유명한 분이라 또 그 책임감도 있고 그래서 이제 다 외우고 연습을 하고 이탈리아에 가서도 많은 분들께 물어봤죠. 발음은 괜찮냐. 정말 해도 되냐 여쭤봤는데 실제 이탈리아 분들이 시를 많이 논하신대요. 왜 시를 읊고 이야기 나누는 걸 좋아하셔서 전혀 문제가 되지 않는다. 그리고 발음도 괜찮다 해서 용기를 얻어서 자신 있게 했습니다. 괜찮았죠.][김민종/배우 : 굉장히 열심히 했어요. 정말 너무너무 열심히 해서.][김민종/배우 : ​​​​​​​그날이 저희가 이제 지인 기술 사회라고 해서, 이제 블라인드 시사회를 했거든요. 조용히 시사회를 끝나고 뒤풀이 장소에서 담소를 나누면서 얘기를 하고 있는데 그 소식이 들려온 거예요. 뭐 처음에는 멍했죠. 처음에는 멍했는데 다들 뭐 난리 났어요. 저희 뭐 감독님에서부터 스태프들 배우들 다. 그리고 거기 와준 많은 동료 배우들이 다들 너무 축하한다고 아무래도 이제 우리나라 최초이다 보니까 저는 아직도 좀 멍멍해요. 어안이. 정말 이게 현실인가.][예지원/배우 : 세 번째 주인공보다는 저는 주인공인 것 같아요. 피렌치의 도시가 너무 아름답기 때문에 영화를 찍으면서 피렌체의 도시가 또 저를 이렇게 감싸서 역할을 찾는 데도 많이 도움을 준 것 같아요.][김민종/배우 : ​​​​​​​ 마음의 문을 조금만 열고 보시면 충분히 어떤 힐링이 될 수 있는 치유가 될 수 있는 영화라 감히 말씀드릴 수 있습니다.][예지원/배우 : 이번에 피렌체 영화를 하면서 중년에 이렇게 아름다운 영화를 할 수 있어서 너무 감사하고요. 중년에 우리는 아직도 용기를 가져도 된다. 여전히 빛날 수 있고 아름답다라는 용기를 얻었는데 60대, 70대도 이러한 영화를 할 수 있었으면 좋겠고. 관객 분들과 함께 공감과 위로를 나눴으면 좋겠다라는 욕심을 갖게 됐습니다.][김민종/배우 : 뭐 어느 장르든 마찬가지지만 늘 외로움 속에 싸움이거든요. 특히 배우라는 어떤 모습은 더 외로움의 싸움이 아닌가 싶습니다. 저 역시도 그런 외로움의 시간 싸움의 시간을 많이 가졌는데, 그 외로운 싸움에서 좀 지지 않고 지치지 않고 반듯하게 이겨내 가면서 그런 어떤 배우의 삶을 계속해서 살아 아가고 싶은 게 목표입니다.]