러 "푸틴·트럼프 정상회담 조만간 열리길 희망"

▲ 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인

러시아는 현재 보류된 미·러 정상회담이 가능한 한 이른 시일에 열리기를 희망한다고 17일(현지시간) 밝혔습니다.리아노보스티 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 미국과 정상회담을 개최하려면 꼼꼼하고 철저한 준비가 필요하다며 "그런 준비가 완료되고 조건이 맞춰지는 대로 정상회담이 열리기를 바란다"고 말했습니다.하지만 정상회담의 조건이 언제 충족될지에 대해서는 "현재로서는 예측하기 어렵다"며 "물론 우리는 모두 이런 조건이 조만간 충족되는 것에 관심을 두고 있다"고 덧붙였습니다.페스코프 대변인은 러시아와 미국 모두 정상회담이 생산적이어야 한다고 생각하고 있으며 그러려면 준비가 필요하다고 강조했습니다.푸틴 대통령과 트럼프 대통령은 지난 8월 미국 알래스카에서 우크라이나 문제를 두고 정상회담을 했습니다.두 정상은 지난달 전화 통화를 하고 헝가리 부다페스트에서 추가로 회담하기로 약속했지만, 트럼프 대통령이 회담을 취소한다고 발표했습니다.트럼프 대통령이 전날 러시아와 거래하는 국가들에 '심각한 제재'를 가하는 법안이 논의되고 있다고 언급한 데 대해 페스코프 대변인은 "물론 우리는 그에 대해 극도로 부정적 태도를 갖고 있다"고 비판했습니다.페스코프 대변인은 러시아와 우크라이나가 포로 교환을 논의하기 위해 이스탄불에서 만날 것이냐는 질문에는 "러시아와 우크라이나는 전문가 수준에서 포로 교환에 대해 계속 접촉하고 있다"면서도 "당장은 말씀드릴 게 없다"고 말했습니다.(사진=게티이미지코리아)