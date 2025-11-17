미 해군총장, 다카이치 '대만 개입 발언'에 "놀랍지 않아"

▲ 대릴 커들 미국 해군 참모총장

대릴 커들 미국 해군 참모총장이 17일 대만 유사시 집단 자위권 행사 가능성을 시사한 다카이치 사나에 일본 총리 발언에 대해 "놀랐다고는 할 수 없다"고 밝혔습니다.니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 커들 총장은 이날 도쿄에서 일본 언론과 만나 이같이 언급하고 다카이치 총리가 대만 유사시를 매우 우려한다는 입장을 이해한다고 말했습니다.그는 다만 다카이치 총리가 대만 유사시를 집단 자위권 행사가 가능한 '존립위기 사태'로 볼 수 있다고 했던 것과 관련해 "존립위기가 무엇을 의미하는지 확실히 말할 수 없다"고 했습니다.존립위기 사태는 일본과 밀접한 관계에 있는 나라에 대한 무력 공격이 발생해 일본 존립이 위협당하는 명백히 위험한 상태를 뜻합니다.커들 총장은 다카이치 총리 발언으로 대만에 대한 미군 전략이 바뀌는 것은 없다고 설명했습니다.그는 한국이 핵추진 잠수함 건조 추진을 공식화한 것과 관련해 "일본이 한국처럼 핵추진 잠수함 보유를 검토할 가능성이 있다"며 핵추진 잠수함 건조에는 많은 논의가 필요하다고 말했습니다.고이즈미 신지로 방위상은 한국을 비롯한 주변 국가들이 핵추진 잠수함을 도입할 예정이거나 도입했다면서 일본도 방위력 강화를 위해 핵추진 잠수함 보유를 논의하는 것이 당연하다는 입장을 표명한 바 있습니다.(사진=게티이미지코리아)