하늘에 닿은 한 방!…외조부께 바친 동점포

어제(16일) 한일전 9회 말 투아웃에 터진 김주원 선수의 극적인 동점 홈런 정말 짜릿했죠. 알고 보니 김주원 선수는 외할아버지가 돌아가신 사실을 숨기고 이번 대회에 임했는데요. 경기 후, 할아버지를 추모하며 눈물을 쏟았습니다.



유병민 기자가 취재했습니다.



패배가 눈앞에 온 9회 말 투아웃.



김주원은 포기하지 않았습니다.



일본의 마지막 투수 타이세이의 시속 155km짜리 직구가 한복판에 몰려 들어오자 벼락같은 스윙을 돌렸습니다.



[정우영/SBS 캐스터 : 오른쪽으로! 동점을 향해 넘어갑니다! 기적은 있습니다!]



올해 일본리그 홀드 1위인 타이세이로부터 드라마 같은 홈런을 터뜨리자 평소 표정 변화가 없기로 유명한 김주원도 포효했습니다.



하지만, 김주원의 가슴속엔 큰 슬픔이 숨겨져 있었습니다.



지난 13일 외할아버지가 돌아가셨다는 소식을 들은 김주원은 '경기에 집중하라'는 부모님의 말에 귀국하지 않고 두 경기에서 풀타임을 소화했습니다.



경기 후 기자회견에서 할아버지에 대한 질문이 나오자 김주원은 참았던 눈물을 터뜨렸습니다.



[김주원/야구대표팀 내야수 : 플레이로써 할아버지를 (잘) 보내드려야 된다고 생각했고, 마지막 타석에서 좋은 결과가 있어서 할아버지 잘 보내드린 거 같습니다.]



이번 평가전에서 안정적인 수비와 클러치 능력까지 선보이며 내년 WBC 대표팀 승선을 예약한 김주원은 안주하지 않고 더 큰 활약을 다짐했습니다.



[김주원/야구대표팀 내야수 : 다시 한번 대표팀 유니폼을 입고 나오게 된다면 좀 더 다른 나라 선수들이랑 좋은 모습으로 싸우고 싶습니다.]



(영상편집 : 이정택)