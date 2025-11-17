"장애인 할당 과도"…비난 확산에 "과격 표현 사과"

<앵커>



박민영 국민의힘 미디어대변인이 장애인 비례대표 할당이 너무 많다고 발언해 논란이 일었습니다. 당 안팎에서 비판이 커지자, 박 대변인은 과격한 표현에 대해선 사과한다고 밝혔습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



윤석열 정부 대통령실에서 행정관으로 일했던 박민영 국민의힘 미디어대변인.



지난 12일, 한 보수 성향 유튜브 채널에 출연해 '친한동훈계'로 분류되는 같은 당의 시각장애인 김예지 의원을 겨냥해서 이렇게 말했습니다.



[박민영/국민의힘 미디어대변인 : (비례대표에) 장애인 너무 많이 할당을 해서 저는 문제라고 봐요. 좀 적당히 해야 해요.]



비례대표로 두 번 연속 당선된 김 의원이 당론과 달리 3대 특검에 찬성한 걸 문제 삼으며 한 발언입니다.



박 대변인은 "장애인이라 배려받는 걸 당연하게 생각하는 것 같다"는 말도 했습니다.



[박민영/국민의힘 미디어대변인 : 눈 불편한 거 말고는 기득권이에요. 돈 있고 학력 있고 본인이 뭐가 부족하게 자랐습니까. 대체? 일부 약자성을 무기 삼는 거예요.]



민주당은 "약자를 향한 최소한의 존중과 공공성마저 저버린 저급하고 부도덕한 정치의 민낯을 드러냈다"고 맹폭했고, 국민의힘에서도 "정치적 입장을 장애와 연관 짓는 것 자체가 선입견"이란 비판이 쏟아졌습니다.



박 대변인은 SBS에 "한동훈 전 대표 시절인 지난 총선 비례대표 공천에서 당선권에 장애인이 3명이나 배정된 점을 지적한 것"이라며 "다만, 과격하게 들릴 수 있는 표현에 대해선 사과하고 유의하겠다"고 말했습니다.



장동혁 국민의힘 대표는 박 대변인을 경고하는 한편, 당직자 전원에게 언행에 유의해달라고 당부했습니다.



김 의원은 박 대변인의 방송 내용 가운데 허위 사실이 있다며 경찰에 고소장을 제출했습니다.



