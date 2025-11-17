뉴스

최상목, 한덕수 면전서 "총리가 반대한 기억 없어"

조윤하 기자
작성 2025.11.17 20:54 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

최상목 전 경제부총리가 오늘(17일) 한덕수 전 총리 재판에 증인으로 출석했습니다. 최 전 부총리는 "한 전 총리가 계엄에 반대한 기억이 없다"며 그동안 한 전 총리 주장과 배치되는 증언을 내놨습니다.

조윤하 기자가 보도합니다.

<기자>

한덕수 전 총리 재판에 증인으로 나온 최상목 전 경제부총리는, 지난해 12월 3일 계엄 선포 계획을 듣고 곧바로 윤석열 전 대통령에게 "어떤 이유로도 계엄은 절대 안 된다"며 반대했다고 증언했습니다.

하지만, 한 전 총리가 직접 계엄에 반대 의사를 표시하는 모습은 본 적이 없다고 말했습니다.

[최상목/전 경제부총리 : 총리께서는 그전에 더 오래 계셨기 때문에 총리께서 여러 번 말씀을 드렸다고 하셨고요. 그렇지만 제가 있는 사이에서 정확히 (반대하는) 그런 기억은 없습니다.]

줄곧 계엄을 반대했다는 한 전 총리 주장과 배치되는 내용입니다.

최 전 부총리가 계엄을 반대하자 윤 전 대통령이 돌이킬 수 없다고 말했다고 증언했습니다.

[최상목/전 경제부총리 : 대통령으로서 결정을 한 거다. 그런 다음에 '준비가 다 되어 있기 때문에 돌이킬 수 없다'는 취지의 말씀을 하셨던 것 같습니다.]

김용현 전 국방장관에게도 이게 말이 되느냐고 항의했지만 같은 취지의 답을 들었다고 말했습니다.

오늘 재판에선 계엄 선포 이후 윤 전 대통령이 최 전 부총리에게 건넨 것으로 알려진 국가비상 입법기구 관련 문건도 쟁점이 됐습니다.

해당 문건에 대해 최 전 부총리는 국회 등에서 "접힌 채 받았고 내용도 모른다"고 주장해 왔는데, CCTV 영상 확인 결과, 종이가 접혀 있지 않았기 때문입니다.

재판부는 "기존 설명과 다른 부분이 있다"며 최 전 부총리를 추궁했고, 최 전 부총리는 "국회 등에선 당시 기억을 종합해 최대한 성실히 답한 것"이라고 증언했습니다.

오후 재판 증인으로 출석한 추경호 국민의힘 전 원내대표는 관련 사건으로 구속영장이 청구된 상황이라며 모든 증언을 거부했습니다.

(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 김진원)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지