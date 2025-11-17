공세 수위 높이는 중국…'압박 카드' 더 있나?

<앵커>



중국과 일본 동시 연결해 이 문제 더 자세히 얘기해 보겠습니다.



먼저 베이징 권란 특파원, 양국관계가 역대 최악으로 치닫고 있는데, 중국이 이렇게까지 격한 반응을 보이는 이유가 뭡니까?



<권란 특파원>



다카이치 총리의 발언이, 중국의 '레드라인이자 마지노선'을 넘은 도발이라는 겁니다.



어떤 발언이었는지부터 먼저 들어보시겠습니다.



[다카이치 사나에/일본 총리 (지난 7일) : (중국이) 군함을 사용하고 무력행사도 수반된다면 어떻게 생각해도 '존립위기' 사태가 될 수 있다고 생각합니다.]



'타이완 유사시는 곧 일본의 유사시로 간주한다', 즉, 중국이 타이완 해협을 봉쇄하면 일본도 무력행사에 나설 수 있다는 겁니다.



중국에서는 타이완 문제가 '핵심 이익 중 핵심 이익'으로 미국조차도 매우 신중히 다루는 영역인데요.



그런데 일본 총리 취임 초기 이런 발언을 하자 강경하게 대응하고 있는 겁니다.



여기엔, 일본이 중국을 겨냥해서 군사력을 강화하면서 군사전략상 큰 방향 전환을 꾀하고 있다, 이런 경계심도 깔려 있습니다.



또 한편으로는, 다카이치 총리의 발언이 시진핑 국가 주석과의 정상 회담 직후 나왔다는 점에서 시 주석의 체면이 깎였다, 이런 판단도 있어 보입니다.



중국은 다카이치의 발언 철회를 강력히 요구하고 있는데요.



그때까진 일본에 대한 압박이 계속 이어질 것으로 보입니다.



<앵커>



도쿄 문준모 특파원, 그렇다면, 다카이치 총리가 발언을 철회할 가능성은 있는 겁니까?



<문준모 특파원>



지금으로선 그럴 가능성이 희박해 보입니다.



이미 의회에서도 입장을 밝혔는데요, 들어보시죠.



[다카이치 사나에/일본 총리 (지난 10일) : 정부의 기존 견해에 따른 것이기 때문에 특별히 철회할 생각은 없습니다. 최악의 경우를 가정한 답변이었습니다.]



이유가 몇 가지 있습니다.



먼저, 국내 정치적으로는 발언을 철회할 경우 자신을 총리로 만들어준 보수층이 등을 돌릴 우려가 있다는 겁니다.



또 외교적으로는 다카이치 총리가 한발 물러서면 중국 측이 더 강한 요구를 해 올 수 있다는 우려도 존재합니다.



다카이치 총리로선 발언을 철회할 수도, 그렇다고 갈등을 고조시킬 수도 없는 난처한 처지에 처했다고 볼 수 있습니다.



<앵커>



권 특파원, 중국은 사실상 이미 전방위적 공세에 나선 듯한데, 더 꺼낼 압박 카드가 있나요?



<권란 특파원>



중국은 이미 "반격 준비는 끝났다" 이렇게 경고를 하고 있습니다.



만약 갈등이 계속된다면 일본과의 교류를 전방위로 제한하는 '한일령'을 시행할 가능성이 있습니다.



여행 제한이나 외국계 기업에 대한 규제 등이 여기 포함될 수 있고요.



앞서 지난 2012년 센카쿠 열도 영유권 분쟁 때처럼 대규모 불매 운동, 반중 시위 등으로 번질 수도 있습니다.



당시 중국 내 일본 차 판매량이 반토막이 났었고요, 월간 기준으로 일본의 대중국 수출이 10% 이상 감소한 바 있습니다.



또 2010년 센카쿠 열도 인근 중국 어선 나포 사건 때처럼 희토류 수출 통제 카드를 꺼내 들면서 산업 전반적으로 일본을 압박할 가능성도 큽니다.



<앵커>



문 특파원, 일본 정부는 어떻게 대응할 것 같습니까?



<문준모 특파원>



일본 정부는 겉으로는 강경한 자세를 유지하고 있습니다.



유학과 여행을 자제하라는 중국 측 조치에도 강하게 항의했다고 밝혔습니다.



하지만 속내는 좀 복잡합니다.



일본 경제의 중국 의존도가 크기 때문입니다.



올해 들어 지난 9월까지 일본을 방문한 외국인 중 중국인이 748만 명으로 가장 비중이 큽니다.



이들이 일본에서 쓴 돈은 3분기에만 5조 5천억 원에 달할 정도입니다.



또 앞서 언급된 것처럼 희토류 수출 금지 등 중국으로선 다른 압박 수단도 적지 않습니다.



때문에 일본 정부가 어떻게든 대화의 실마리를 찾으려 할 거란 전망이 우세합니다.



우선, 이번 주말 남아공에 열리는 주요 20개국 정상회의에 다카이치 총리와 리창 중국 국무원 총리가 참석하는데요, 두 사람이 만날 예정은 없다지만 만약 만남이 이뤄질 경우 이번 갈등이 해소될 수 있는 분수령이 될 수도 있습니다.



