예정대로 내년 수도권 생활폐기물 직매립 금지…'대란' 우려도

▲ 지난 9월 25일 서울 영등포구 이룸센터에서 김성환 기후에너지환경부 장관과 서울시·인천시·경기도 부단체장들이 수도권 생활폐기물 직매립 금지 제도 시행방안을 논의하고 있다.

'수도권 생활폐기물 직매립 금지 조처'가 예정대로 내년 1월 1일 시행될 전망입니다.기후에너지환경부는 수도권 생활폐기물 직매립 금지 조처를 '원칙적으로' 내년 1월 1일 시행하기로 하고 서울시·경기도·인천시 등과 시행방안을 마련하는 실무협의를 진행했다고 밝혔습니다.생활폐기물 직매립 금지 조처는 생활폐기물을 바로 매립지에 묻는 것은 금지하고 소각하거나 재활용한 뒤, 그 과정에서 발생하는 협잡물과 잔재물만 매립할 수 있도록 하는 것입니다.지난 2021년, 2026년부터 수도권에서 생활폐기물 직매립을 금지하기로 결정됐지만, 서울시와 경기도는 물론 예정대로 이행을 주장하는 인천시조차 소각장을 확보하지 못한 상황이라 대란이 우려됩니다.서울시는 마포구, 경기도는 광주·고양·부천시, 인천시는 부평구 등에 새 소각장 건설을 추진하거나 검토했지만, 주민 반발에 건설된 곳은 없습니다.기후부는 쓰레기 수거 대란이 벌어지지 않도록 지자체별 준비 상황을 점검하는 한편 재해·재난과 소각시설 가동 중단 등 직매립을 예외적으로 허용하는 기준을 지자체와 함께 마련하기로 했습니다.(사진=기후부 제공, 연합뉴스)