에콰도르 '미군 주둔 허용' 개헌 국민투표 부결 확실시

▲ 다니엘 노보아 에콰도르 대통령

치안 강화를 목표로 에콰도르의 다니엘 노보아(37) 대통령이 주도적으로 추진해 온 미군 주둔 허용 구상이 국민의 반대로 좌초될 전망입니다.로이터 통신 등 외신에 따르면 현지시간 16일 치러진 에콰도르 국민투표에서 '외국 군사 기지 또는 군사 시설 설치 금지 규정을 폐지하고 국내 군사 기지를 외국 군대에 일부 양도'하는 취지의 개헌안이 개표율 약 90% 기준 유권자의 3분의 2 가량이 반대하는 것으로 나타났습니다.이 개헌안은 부유한 사업가 출신인 친미 중도우파 성향 노보아 대통령이 2023년 11월 취임 이후 적극적으로 밀어붙인 안보 정책과 연관돼 있습니다.노보아 대통령은 자국에서의 영향력 강화에 나선 마약 밀매 카르텔 척결을 위해 대통령령을 통해 군 역할을 확대하는 한편 개헌을 통한 미 군사기지 '재유치' 필요성을 역설해 왔습니다.에콰도르는 과거 해안 도시 만타에 미군 기지를 뒀다가 2008년 좌파 성향의 라파엘 코레아 전 정부 시절 외국 군사 기지 설치 및 외국군 주둔 금지를 골자로 하는 개헌을 했습니다.미군은 이후 2009년 에콰도르에서 철수했습니다.에콰도르는 미군이 떠난 이후 남미에서 비교적 안전한 국가로 꼽혔지만, 최근 몇 년 새 영향력 확장에 나선 마약 밀매 카르텔들의 '격전지'로 변했습니다.해안 도심을 중심으로는 미국과 유럽 등지로의 마약 운송로 확보를 위한 폭력 집단의 충돌이 잦아졌고, 정치인·검사·경찰관 등을 상대로 한 테러 역시 수시로 발생하는 상황입니다.그러나 이날 국민투표로 노보아 정부의 구상은 무위로 돌아가게 됐습니다.이번 투표 결과는 치안을 개선하고 범죄 조직 폭력을 근절하겠다며 승부수를 던져온 노보아 대통령에게는 뼈아픈 패배가 될 전망입니다.노보아 대통령은 트럼프 미국 행정부의 마약 밀수 선박 공습 작전을 지지하는 등 강한 친(親)트럼프 성향을 보여왔습니다.유권자 리카르도 모레노(70) 씨는 로이터와 인터뷰에서 "(노보아가) 우리의 권리를 갖다 버리고 주권을 트럼프에게 팔아넘겨 미군 기지를 들여오려 했다"면서 반대표 행사 이유를 밝혔습니다.헌법 개정을 위한 제헌의회 소집안 역시 개표율 약 88% 기준 61%가 넘는 반대로 부결될 전망입니다.노보아 대통령은 좌파 정부 시절 마련된 현행 헌법이 국가의 새로운 현실을 반영하지 못한다면서 개정 필요성을 주장해 왔습니다.아울러 이날 개헌 국민투표에서는 국회의원 정수 축소와 정당 보조금 철폐안 역시 부결될 것으로 보입니다.노보아 대통령은 국민투표 결과 자신의 의제들이 부결될 것이 확실시되자 엑스(X)를 통해 "국민의 뜻을 존중한다"며 "국가 발전을 위해 계속 노력하겠다"고 밝혔습니다.앞서 지난 6일 공개된 여론조사에서는 4개 안건 모두 찬성이 더 많다는 설문 결과가 나왔던 터라 충격파는 더 클 것으로 보입니다.(사진=게티이미지)