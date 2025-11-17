[D리포트] 내일 서울 첫 영하권 예보…이번 주 내내 추위 이어져

하루 새 기온이 큰 폭으로 떨어졌습니다.



오늘(17일) 낮 기온은 서울 5.4도, 대구 10.5도 등 어제보다 10도가량 낮았습니다.



북서쪽의 영하 25도 찬 공기가 남하하면서 우리나라에 추위를 불러오는 대륙 고기압을 발달시켰기 때문입니다.



바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮았습니다.



강원 산지와 경북 북동산지, 충남 서해안과 호남 서해안엔 강풍특보가 내려졌고, 그 밖의 전국에도 순간적으로 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠습니다.



대부분 해상에선 풍랑도 거세게 일어 항해나 조업하는 선박은 주의가 필요합니다.



내일은 더 춥겠습니다.



내일 서울의 아침 최저 기온은 영하 3도로 올가을 첫 영하권 추위를 보이겠습니다.



파주 영하 7도, 대관령 영하 8도, 대전 영하 2도, 대구 0도 등 전국이 영하 8도~영상 5도로 아침부터 춥겠습니다.



낮 기온도 중부지방을 중심으로 5도 안팎의 추위가 이어지겠습니다.



서울은 수요일인 모레도 아침 기온이 영하권에 머물 것으로 보입니다.



기상청은 온난한 서풍이 부는 모레 오후부턴 기온이 평년 수준을 회복할 것으로 전망했습니다.



오늘 늦은 밤부터는 비나 눈이 내리는 곳도 있겠습니다.



서해안을 중심으로 비구름이 발달해 충남, 호남 서해안과 제주도에 5mm 안팎의 비가 예상되고, 일부 호남내륙과 서해안엔 1cm 안팎, 제주도 산지엔 1~5cm의 눈이 내려 쌓일 것으로 예상됩니다.



(취재: 서동균, 영상취재: 김승태, 영상편집: 최혜란, 제작: 디지털뉴스편집부)