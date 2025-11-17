에이티즈 홍중, '글로벌 6K 마라톤' 버추얼런 성료…후원금 6천만 원 전액 기부

그룹 에이티즈(ATEEZ) 홍중이 생일을 맞아 선한 영향력을 펼쳤다.



홍중과 에이티니(공식 팬덤명)가 함께한 '2025 글로벌 6K 마라톤' 버추얼런 캠페인이 글로벌 팬들의 적극적인 참여 속에 성황리에 마무리됐다.



이번 캠페인은 월드비전 '2025 글로벌 6K 마라톤' 공식 모델로 활동 중인 홍중이 자신의 생일인 11월 7일을 기념해 팬들과 함께 의미 있는 나눔을 실천하고자 마련한 '홍중6K 스페셜런' 프로젝트로 진행됐다. 지난달 캠페인 신청을 받은 후 국내외 팬 약 4천 명이 참여해 11월 1일부터 7일까지 일주일간 시간과 장소의 제약 없이 6km를 달린 뒤 SNS를 통해 인증했다.



참여자들에게는 홍중 버전의 디지털 배번호와 포토카드, 모닝콜 음성, 러닝 플레이리스트, 참가 확인증 등 특별 리워드가 제공됐으며, SNS 인증 이벤트도 함께 진행돼 팬들의 자발적인 참여와 열기가 더해졌다. 특히 올해는 한국뿐만 아니라 월드비전 싱가포르와 연계해 동시에 진행되면서 더 많은 글로벌 팬과 시민이 함께하는 나눔의 장으로 확산됐다.



참가비는 1인당 11700원으로, 이번 캠페인을 통해 모인 총 6천만 원의 후원금은 전액 월드비전에 기부됐다. 전달된 후원금은 아프리카 지역 아동의 안전한 식수 확보와 위생 환경 개선을 위한 글로벌 식수 지원사업에 사용될 예정이다.



앞서 홍중은 2022년부터 월드비전과 함께하며 국내 아동 꿈 지원사업 '꿈날개클럽'을 비롯해 가족돌봄청소년 지원, 잠비아 식수 지원 등 국내외 아동을 위한 다양한 후원 활동에 참여해 왔다. 지난해에는 약 3400명의 팬과 함께 첫 번째 '글로벌 6K 마라톤' 버추얼런을 진행해 총 6천만 원을 기부하는 등 선한 영향력을 이어가고 있다.



글로벌 팬들과 함께 '글로벌 6K 마라톤' 버추얼런 캠페인을 성공적으로 마친 홍중은 "팬들과 같은 마음으로 달리며 '함께라서 가능한 일'이라는 걸 다시 느꼈고, 이번에도 마음을 모아준 모든 분들께 정말 감사드린다"며 "식수와 위생으로 어려움을 겪고 있는 아프리카 아동과 주민들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다"라고 전했다.



조명환 월드비전 회장 또한 "작년에 이어 생일을 나눔으로 이어주신 홍중 님과 팬분들께 깊이 감사드린다"며 "함께 달리며 모은 이 따뜻한 마음들이 아이들에게 희망으로 전해질 수 있도록 월드비전도 최선을 다하겠다"라고 전했다.



사진 제공 = 월드비전







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)