공화 이탈표 직면한 트럼프 "엡스타인 파일 공개 찬성해라"

▲ 미국 의회 인근에 설치된 트럼프-엡스타인 관계 풍자 조형물

트럼프 미국 대통령이 공화당 의원들에게 '엡스타인 파일'을 공개하는데 찬성표를 던지라고 돌연 입장을 바꿨습니다.그간 엡스타인 파일 공개를 놓고 날 선 반응을 보이며 민주당은 물론 일부 공화당 의원들과도 대립각을 세워온 것과 대조적입니다.이를 두고 일각에서는 공화당 내부에서 대거 이탈표가 나올 것이 확실해지자 갑자기 입장을 바꾼 것이라는 분석이 나옵니다.트럼프 대통령은 현지시간 16일 SNS를 통해 공화당 하원의원들은 엡스타인 관련 문건 공개에 찬성표를 던져야 한다며 우리는 숨길 것이 아무것도 없기 때문이라고 주장했습니다.엡스타인 문건 공개 관련 논란은 셧다운 종료 등 공화당의 위대한 성과에 대한 관심을 돌리기 위한 민주당의 사기극이라며 여기에서 벗어나기 위해 찬성표를 던져야 한다고 말했습니다.또 법무부는 이미 엡스타인과 관련해 수만 페이지 자료를 공개했고, 민주당이 뭔가 가지고 있었다면 우리가 선거에 승리하기 전에 이미 공개했을 것이라고 강조했습니다.월스트리트저널은 트럼프 대통령의 이런 발언에 대해 이번 주 엡스타인 문건 공개 법안 표결을 앞두고 의원들을 설득하려던 기존 계획을 포기한 것으로 풀이했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)