구자현 신임 검찰총장 대행, 정성호 법무장관 예방해 면담

▲ 구자현 신임 대검찰청 차장검사가 17일 서울 서초구 대검찰청으로 첫 출근하며 취재진의 질문을 받고 있다.

구자현 신임 대검찰청 차장검사 (검찰총장 직무대행)가 정식 업무 첫날 정성호 법무부 장관을 의례방문(예방)했습니다.구 대행은 오늘(17일) 낮 2시부터 정부과천청사 법무부에서 정 장관과 면담 중입니다.낮 1시 55분쯤 법무부 청사에 도착한 구 대행은 "장관님 신고차 왔다"며 "말씀 나누고 인사드리고 나오겠다"고 말했습니다.대장동 항소 포기 사태 관련 성명을 낸 검사장들의 '평검사 전보'를 논의할 예정인지 묻는 말에는 따로 답변하지 않았습니다.법무부 관계자는 "통상 관례에 따라 취임 인사 차원에서 방문한 것"이라고 설명했습니다.구 대행은 노만석 전 대검 차장 퇴임 당일 지난 14일 신임 대검 차장으로 임명됐습니다.주말인 지난 15일에도 업무 파악을 위해 출근해 참모진인 검사장급 대검 부장들과 면담하고 주요 사안에 대한 보고를 받은 것으로 전해졌습니다.구 대행은 오늘 오전 9시쯤 서울 서초구 대검 청사로 첫 공식 출근했습니다.다만 대장동 항소 포기에 반발한 검사장들에 대한 정부의 징계 추진과 관련한 입장 등 현안 관련 취재진 질문에는 답을 하지 않고 청사로 들어갔습니다.(사진=연합뉴스)