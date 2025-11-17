뉴스

구자현 신임 검찰총장 대행, 정성호 법무장관 예방해 면담

전연남 기자
작성 2025.11.17 14:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
구자현 신임 검찰총장 대행, 정성호 법무장관 예방해 면담
▲ 구자현 신임 대검찰청 차장검사가 17일 서울 서초구 대검찰청으로 첫 출근하며 취재진의 질문을 받고 있다.

구자현 신임 대검찰청 차장검사 (검찰총장 직무대행)가 정식 업무 첫날 정성호 법무부 장관을 의례방문(예방)했습니다.

구 대행은 오늘(17일) 낮 2시부터 정부과천청사 법무부에서 정 장관과 면담 중입니다.

낮 1시 55분쯤 법무부 청사에 도착한 구 대행은 "장관님 신고차 왔다"며 "말씀 나누고 인사드리고 나오겠다"고 말했습니다.

대장동 항소 포기 사태 관련 성명을 낸 검사장들의 '평검사 전보'를 논의할 예정인지 묻는 말에는 따로 답변하지 않았습니다.

법무부 관계자는 "통상 관례에 따라 취임 인사 차원에서 방문한 것"이라고 설명했습니다.

구 대행은 노만석 전 대검 차장 퇴임 당일 지난 14일 신임 대검 차장으로 임명됐습니다.

주말인 지난 15일에도 업무 파악을 위해 출근해 참모진인 검사장급 대검 부장들과 면담하고 주요 사안에 대한 보고를 받은 것으로 전해졌습니다.

구 대행은 오늘 오전 9시쯤 서울 서초구 대검 청사로 첫 공식 출근했습니다.

다만 대장동 항소 포기에 반발한 검사장들에 대한 정부의 징계 추진과 관련한 입장 등 현안 관련 취재진 질문에는 답을 하지 않고 청사로 들어갔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지