[인터뷰] 박지원 "'항소 포기', 한동훈은 입이 1천 개라도 할 말 없다"…이유는?

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박지원 민주당 의원

--------------------------------------------



● 박지원 더불어민주당 의원 인터뷰



박지원 / 더불어민주당 의원

"항소 포기, 노만석 대행이 결정한 것…멍청한 행동"

"검찰, 선택적 항명…당연히 징계해야"

"대장동 항소 포기는 검찰 책임…사법부에 압력 행사한 사람 없어"

"한동훈, 입이 천 개라도 검찰 수사에 할 말 없어"

"한동훈은 땡감…선거 불출마 보고 낙과할 것 예상해"

"장동혁 체제에서 한동훈 공천 어려워…싸워 이겨야"

"한강버스 수차례 문제 돼…심사숙고했어야"

"김민석과 친밀…서울시장 출마 상의는 아직 없어"

--------------------------------------------



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치권 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 오늘은 박지원 민주당 의원과 함께 하겠습니다. 박 의원님 어서 오세요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 오랜만입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 지금 항간의 화제가 바로 대장동 사건 항소 포기입니다. 박 의원님이 또 아무 말씀 안 하셨을 리 없죠. 보니까 '대장동 문제는 당이 자꾸 설명을 하면 반대급부로 국민의힘 논리가 확대된다.' 이렇게 쓰셨더라고요. 이건 뭐 때문입니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 사실 사법부가 우리 편입니까? 검찰이 우리 편입니까? 그런데 사법부에서 판결을 했고 검찰에서 항소 포기를 했어요. 여기에다가 우리 검찰에서 선택적 항명을 하고 있는데 지금 검찰의 관계자들은 다 나갔잖아요. 그분들이 이재명 대통령 지시 받았다, 정성호 장관이 종용했다. 이런 얘기가 없지 않습니까?



▷ 편상욱 / 앵커 : 나갔는데도.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그렇죠. 그리고 사법부는 자기들이 판결한 거예요. 그리고 판결문에 보면 이재명하고 관계없다, 이렇게 됐는데 단지 문제가 7,800억 원에 대한.



▷ 편상욱 / 앵커 : 범죄 수익 환수 부분이죠.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 환수를 우리가 받아야 되는데.



▷ 편상욱 / 앵커 : 못 하게 됐다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 왜 포기했느냐. 이렇게 얘기하는데 그것은 이미 민사소송으로 가 있어요. 그러면 국힘당은 민사소송은 못 믿고 형사소송만 믿나요? 우리가 정해진 것을 자꾸 얘기하면은 우리가 말려든다. 자기들 사법부 친윤 검사들이 결정한 것 아니냐, 그리고 7,850억은 이미 민사소송으로 가 있다. 우리가, 대통령이 법무부 장관이 지시한 게 있느냐, 있으면 말하라 이거예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 7,800억 원 이 돈은 형사소송에서 추징 선고가 안 날 경우에 민사소송으로 받기는 지극히 더 어렵다. 이런 주장들이 대부분이던데요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그런 법이 어디 있어요. 민사소송은 민사소송대로 진행되는 거고 형사소송은 형사소송대로 진행되는 거예요. 그러면 왜 민사법원이 있습니까? 없애버려야죠. 형사소송이 결정하면 되는 거지, 그건 말도 안 되는 거예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 검찰의 이번 항소 포기가 대단히 이례적이었던 것 맞고 그 가운데 노만석 대행도.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 이례적이지만 누가 결정했어요?



▷ 편상욱 / 앵커 : 노만석 대행이 결정한 건가요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 누가 결정했든 노만석 대행이 결정했지 않습니까? 그러니까 제가 멍청한 사람이라고 그랬어요. 멍청한 X. 그러면 정진우 서울중앙지검장은 자기가 권한이 있는데 노만석 대행과 얘기하고 나서 포기하고 나서 지금 무슨 얘기를 하는 거예요? 진짜 비겁한 놈이에요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 이 검사들이요 이번 항소 포기 건에 대해서 집단으로 이른바 항의를 하지 않았습니까? 여기에 대해서 정부 여당이 징계를 검토하고 있는 건 어떻게 봐야 될까요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 당연하죠. 검찰이 선택적 항명을 했단 말이에요. 과연 윤석열이 즉시 항고 포기를 했을 때 그 검찰이 김건희 도이치모터스나 양평 고속도로 문제 했을 때 그 검찰이 나섰느냐는 말이에요. 그때는 아무 소리 못 하고 지금은 왜 떠들어요? 그리고 검찰 간부들이 서울중앙지검장은 권한을 가지고 있는데도 안 했잖아요. 이걸 누구 잘못으로 아는 거예요. 그래서 저는 이것은 집단적 항명을 하는 검찰에 대해서는 반드시 인사조치 하자. 특히 18명의 검사장은 검찰은 검찰총장과 검사 직급밖에 없어요. 그러니까 법적으로 하등의 하자가 없어요. 인사조치 해야죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 야당에서는.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 자, 보십시오. 과거에 행안부에서 경찰 경무국 신설했을 때 우리 동작 위원장 하는 그 누구입니까?



▷ 편상욱 / 앵커 : 총경 한 분이 있었죠.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 총경.



▷ 편상욱 / 앵커 : 제가 성함은 잘 생각이 안 납니다만.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 제가 적어 가져왔어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국회의원 선거에 나오셨었죠. 그분이.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 네. 그분이 이건 안 된다, 하고 총경 회의를 하자 했다가 3개월 정직 징계 처분을 받았어요. 왜 검찰은, 공무원은 똑같아요. 검찰도 공무원이에요. 검사도. 그러기 때문에 집단 항명을 한 것은 공무원법 위반으로 징계를 받아야죠. 감찰을 받아야죠. 그런데 검찰은 더 나쁜 게 왜 선택적 항명을 하느냐 윤석열은 아무 소리 못 하고 이재명은 얘기하고, 이건 아니다. 그러기 때문에 저는 징계해야 한다. 이렇게 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 야당에서는 지금 아니 정성호 법무부 장관도 지시를 하지 않고 대통령실도 지시를 하지 않았는데 지시가 없었는데 어떻게 항명이 성립할 수 있냐. 이렇게 주장을 하고 있지 않습니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 자기들이 결정했잖아요. 자기들이. 그러기 때문에 노만석 대행이 사퇴 표명을 하고 그날 밤 기자들 4명하고 자기 집에 갔대죠? 거기서 부대꼈다. 했는데 일부 신문 1면 톱으로 대통령실과 법무부에서 부대꼈다라고 보도를 했으니까 또 그분이 노만석 대행이 오후에, 그다음 날 오후에 다른 기자한테 전화해서 내가 부대낀 것은 검찰 내부에서 부대꼈다고 한다. 사실 아니에요? 이런 것만 보더라도 이재명 대통령이 정성호 장관이 개입하지 않은 건 사실 아니냐, 저는 그렇게 봐요. 그리고 더욱이 정성호 장관은 노만석 대행하고 전화 한 마디 안 했다는 것 아니에요. 그렇다면 아니 만약 이재명 대통령이 정성호 장관이 지시했다고 하면 안 그래도 항명하는 검찰이 가만히 있겠어요? 못 되잖아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그런데 주말 사이에 전해진 소식이 또 대장동 일당 가운데 한 명이죠. 남욱 변호사가 추징 보전 신청을 해제해 달라, 그러니까 내 재산을 찾겠다. 이렇게 요청을 했다는 소식이 또 들렸고요. 역삼동에다 사놓았던 땅, 300억 원짜리 부지를 500억 원으로 올려서, 이렇게 그러니까 쉽게 얘기해서 땅을 팔아서 현금화하려고 한다 이런 소식이 들리고 있습니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 저도 그거 보고 굉장히 화났어요. 아직 민사소송이 기다리고 있는데 이러한 재산권 행사를 하려고 해서 되느냐, 저는 그렇게 보는데 그건 본인이 하는 일이라 우리가 공권력이 개입할 수는 없잖아요. 그렇지만 민사소송을 빨리 진행해서 7,800억이든 7,850억이든 국가가 환수하는 그런 결정이 내려졌으면 저도 좋겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 국민 여론도 좀 참고를 해야 합니다. 지난 금요일에 이제 갤럽 여론조사가 나왔는데요. 대장동 항소 포기와 관련해서 적절했다가 29%, 부적절했다가 48%로 나왔습니다. 자세한 여론조사 결과는 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되는데 대장동 항소 포기가 적절하지 않았다가 적절했다 보다 압도적으로 높거든요. 이건 어떻게 봐야 될까요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 글쎄요. 국민은 어떻게 됐든 항소 포기를 한 것은 적절하지 못했다가 더 지배적 아니에요? 그런데 그걸 누가 했어요. 검찰이 했어요. 권한을 가지고 있는 정진우 서울중앙지검장 스스로 안 했어요. 그러면 그걸 누가 책임이에요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 검찰의 책임이다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 검찰 책임이죠. 그리고 그러한 결정을 한 것은 사법부에, 판결에 의해서 한 거예요. 그러면 사법부 재판부의 이재명 대통령이 정성호 장관이 압력을 했습니까? 아무도 한 사람 없잖아요. 했다고 하면 지금 사법부도 가만히 있겠어요? 그 검찰도 똑같아요. 그러기 때문에 국민들이야 저도 화난다니까요. 남욱 변호사가 500억 땅, 시장에 내놨다? 이럴 수가 있나, 이렇게 화나지만 엄격하게 보면 민사소송이 되고 있으니까 저는 민사소송이 시급하게 국민 정서에 맞는, 또 사실대로 그런 판결을 빨리 내려주기를 바란다 이렇게 말씀드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 이 대장동 사건 항소 포기를 두고서 지금 국민의힘 한동훈 전 대표가 존재감을 굉장히 키우고 있습니다. 얼마 전에 이 자리에 나와서 인터뷰도 했는데요. 조폭 두목이 부하한테 '쟤가 좀 죽었으면 좋겠어', 그러면 그게 죽이라는 지시 아니냐, 쉽게 얘기해서 신중하게 판단하라 이렇게 정성호 본부장관이 한 얘기가 '항소하지 마라'라는 뜻 아니면 그게 뭐냐. 이렇게 주장을 했습니다. 어떻게 보십니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 한동훈 전 대표는 입이 천 개라도 검찰 수사에 대해서 할 말이 없는 사람이에요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 왜 그렇습니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 자기가 반부패 부장, 법무부 장관을 한 사람이에요. 검찰 수사에 자기 휴대폰 안 내놓잖아요. 비밀번호도 안 가르쳐주잖아요. 이런 사람이 또 특검에서 나와라, 해도 안 나가잖아요. 이런 사람이 무슨 할 말이 있어요? 단 저는 최근에 보면 한동훈 전 대표가 지방선거에 출마하겠다, 선거에 나가겠다 하는 것은 잘한 거예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 왜 그렇습니까.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 제가 비대위원장 할 때 국회의원 선거에 출마하지 않겠다. 라고 했을 때 제가 평했어요. 저 사람은 초년병이다. 역시 땡감이다. 저대로 낙과할 것이다. 3김이 왜 그렇게 8선, 9선 하면서도 계속 국회를 하려고 한 거예요. 대통령 하려고 한 거예요. 만약 그때 한동훈 전 대표가 비례건 지역구건 나가서 배지를 붙였다고 하면 지금 정치를 훨훨 날 거예요. 그리고 저는 한동훈 대표를 평가하는 게 그래도 우원식 의장이 계엄 해제할 때 18명 국회의원을 보내줬다. 또 윤석열을 탄핵할 때 협력해 줬다. 이것은 평가하고요. 또 지금 현재도 장동혁 대표와 달리 윤석열 내란 세력과 각을 세우고 있는 것만은 사실 아니에요? 그래서 저는 한동훈 대표가 사 실 국민의힘을 이끌 만한 인재로 크고 있다, 잘 보고 있다 하는데 대장동 그 문제에 대해서는 할 말이 없는 사람이에요. 자기부터 해야죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네. 그러면 한동훈 대표의 앞으로의 장래는 어떻게 내다보세요. 지금 국민의힘 대표는 장동혁 대표 아닙니까? 얼마 전에 황교안 전 총리가 체포됐을 때.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 우리가 황교안이다. 조금 있으면 우리가 전한길이다. 이렇게 할 거예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 점점 한동훈 대표하고는 거리가 더 멀어지는 것 같고.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 멀어지는 거죠. 그런데 장동혁 대표는 대표 경선 때 한동훈, 전한길 누구를 공천하겠느냐? 한동훈은 안 주고 전한길을 주겠다. 이렇게 얘기했단 말이에요. 그러기때문에 장동혁이 대표로 있는 한 한동훈은 상당히 공천 받기가 힘들어질 수 있어요. 그렇지만 정치인은 치고 나가는 맛이 있어야 돼요. 그래서 한동훈은 지금처럼 내란 세력 윤석열, 김건희와 각을 세우고 진정한 보수의 길을 가면 미래가 있다, 그래서 저 같으면요. 장동혁하고 한 번 붙어야죠. 투쟁해서 이겨야 돼요. 만약 불현이면 저는 양심적인 보수 세력들과 함께 신당이라도 창당해야 한다. 이런 각오가 있으면 성공하는 거고 과거처럼 또 덤비다가 쓱 들어앉고 그러면 안 돼요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 나오신 김에 오세훈 서울시장 얘기도 좀 해 보겠습니다. 한강버스 사고가 주말에 또 있었잖아요. 여기에 대해서 이제 공격, 주 공격수로 나선 게 바로 김민석 총리입니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그건 아니에요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 아니에요?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 왜냐하면 오세훈 시장은 시장 3선 하는 복은 있지만 운이 다 간 것 같아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 왜 그렇습니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 그분은 하는 것마다 실패를 해요. 광화문의 태극기봉 몇 백 미터 세우겠다가 자 토허제, 아파트값 올리는 장본인이 됐고 아니 종묘에다가 옆에다 빌딩 세우겠다는 게 말이 됩니까? 그리고 한강 버스는 수차 문제가 됐으면 심사 숙고해야지, 이번에도 보면요. 한강버스가 GPS 항로대로 운항을 하지 않고 엉뚱하게 하다가 경향신문 보도에 의하면 시멘트 바닥 위에 좌초가 된 거예요. 그 바닥 밑에는 가스관이 지나고 있어요. 만약 그게 폭파했으면 어떻게 되겠어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 큰일 날 뻔했네요.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 다 죽는 거죠. 그래서 김민석 총리는 국가를 책임지는 국무총리로서 '야, 어떻게 종묘 옆에 빌딩을 세우느냐', 그리고 '한강버스가 문제가 있다면 행안부 등과 같이 안전 점검을 해서 철저히 대비해라.' 뭐가 잘못이에요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 잘못 아닌데 총리가 오세훈 서울시장의 정책마다 이렇게 지적을 하고 나서는 것이.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 안 하면 누가 해요? 그러면 또 대통령이 하면 대통령이 만기친람하신다고 할 거 아니에요. 잘한 거예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 내년 서울시장 나오려고 하는 것 아니냐 이런 분석들이 많지 않습니까?



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 저는 김민석 총리하고 특별히 가깝습니다. 우리 동교동계 김대중 대통령을 모시고 함께 정치를 했기 때문에 그러한 일을 하려면 반드시 사전에 저하고 상의하는 사이예요. 그런데 아직까지 서울시장이나 당 대표를 나오겠다 하는 얘기를 상의한 것은 없어요. 그렇지만 우리 당에는 지금 현재 박주민, 전현희, 서영교 등 많은 사람이 있잖아요. 또 중랑에 원내대표 이런데 아직 서울시장을 하겠다고 말을 안 하더라고요. 그런데 당 대표설도 있는데 저는 김민석 총리는 서울시장을 하건, 당 대표를 하건 잘할 사람이다. 그래서 뭐든지 한번 할 것이다. 이렇게 생각하는데 아직 말하지는 않더라고요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 저희 얘기 듣다 보니까 시간이 벌써 이렇게 빨리 갔네요. 오늘 말씀은 여기까지 들어야 할 것 같습니다. 민주당 박지원 의원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 박지원 / 민주당 의원 : 네 감사합니다.





※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)