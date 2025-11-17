'우리들의 발라드', 영화관서 함께 보기 이벤트 진행…TOP6와 특별한 만남까지

'우리들의 발라드' TOP 6가 세미파이널 방송 직후 시청자들과 만난다.



SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드'가 오는 25일(화) 오후 8시 45분 메가박스 목동점 DOLBY VISION+ATMOS에서 함께 보기 이벤트를 진행하며 시청자들과 특별한 추억을 쌓는다.



'우리들의 발라드' 함께 보기 이벤트에서는 영화관에서 대형 스크린과 고품질 음향으로 10회 본방송을 시청하며 세미파이널에 오른 참가자들의 무대를 더욱 생생하게 즐길 수 있다. 특히 방송이 끝난 후 파이널에 진출한 TOP 6가 무대인사를 진행, 특별한 만남을 예고해 참가자들을 응원하는 팬들과 각 지역 탑백귀들의 관심을 끌고 있다.



또한 TOP 6의 사인 포토카드 등 한정판 굿즈도 준비된다. 예매는 17일(월)부터 메가박스 홈페이지와 모바일 앱, 상영관 현장 예매처에서 가능하다.



한편, '우리들의 발라드' 공식 홈페이지에서는 12월 2일(화) 진행될 파이널 생방송 방청 신청이 진행 중이다. 뜨거운 파이널 생방송 현장에서 최종 우승자를 직접 뽑을 수 있는 기회로, 감성적인 가요를 사랑하는 17세 이상의 남녀노소 누구나 참여 가능하며 방청 신청은 오는 19일(수)까지 진행된다.



'우리들의 발라드'는 18일(화) 9회가 방송되며, TOP 12 김윤이, 최은빈, 천범석, 정지웅, 이예지, 홍승민, 임지성, 송지우, 이지훈, 이준석, 민수현, 제레미가 세미파이널에 돌입, 파이널 무대에 오를 TOP 6를 가린다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)