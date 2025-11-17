정청래, 여당 초선 의원 모임서 "딴지일보가 민심 바로미터"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 17일 국회에서 열린 최고위원회의에서 전 당원 투표제 도입과 관련한 발언을 하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 이번 달 초 자당의 초선의원 모임 강연에서 친여 성향의 특정 온라인 커뮤니티를 거론하며 민심을 청취할 것을 조언한 것으로 오늘(17일) 뒤늦게 알려졌습니다.정 대표는 지난 6일 제주도에서 열린 민주당 초선 의원 모임인 '더민초' 워크숍에 참석해 "우리 민주당의 지지 성향을 봤을 때 딴지일보가 가장 바로미터"라며 "거기(딴지일보)의 흐름이 민심을 보는 하나의 척도가 될 수 있다"고 말했습니다.그는 "대중 친화적인 대중 정치인이 돼야 한다. 오프라인은 물리적 한계가 있으니 수많은 대중을 만날 수 있는 건 SNS(소셜미디어)"라고 언급하기도 했습니다.딴지일보는 친여 성향의 인터넷 커뮤니티 겸 온라인 신문으로 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'의 진행자 김어준 씨가 발행인입니다.일각에서는 집권 여당의 대표가 특정 커뮤니티를 통해 민심을 확인하라고 조언한 것은 부적절하다는 지적이 제기되기도 했습니다.박수현 수석대변인은 오늘 국회에서 최고위원회의를 마치고 해당 발언에 대한 당 입장을 묻자 "대표가 의원들 교육에서 한 말에 대해서 당이 일일이 공식적인 논평을 하는 것은 부적절하다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)