"대통령 결정!" 쪽지 들고 '움찔'…"몸이라도 던졌어야" 뒤늦은 후회 [자막뉴스]

박서경 기자
작성 2025.11.17 15:36 수정 2025.11.17 15:41 조회수
오늘(17일) 한덕수 전 총리 재판에 증인으로 출석한 최상목 전 경제부총리가 12·3 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령을 만류했지만 "돌이킬 수 없다"는 답을 들었다고 증언했습니다.

최 전 부총리는 비상계엄 선포 직전 대통령실 대접견실에서 계엄은 안 된다고 반대했고 윤 전 대통령에게도 재고해 달라 말했지만, 대통령으로서 이미 결정했고 준비가 끝났다는 답을 들었다고 밝혔습니다.

한덕수 전 총리가 같은 자리에서 반대 의사를 직접 밝히는 모습은 못 봤다면서도, 이후 한 전 총리가 자신에게 여러 차례 윤 전 대통령을 만류했다고 설명했다고 전했습니다.

최 전 부총리는 김용현 전 국방부 장관에게도 말이 되느냐고 항의했지만 돌이킬 수 없다는 취지의 답변을 받았다고 했습니다.

재판에서는 비상계엄 선포 직후 윤 전 대통령이 최 전 부총리에게 전달한 이른바 '최상목 쪽지'도 쟁점이 됐습니다.

최 전 부총리는 실무자로부터 쪽지를 받았다고 했던 자신의 기존 설명이 CCTV에 담긴 당시 실제 상황과 배치되는 데 대해 기억이 혼재돼 있었다고 해명했지만, 재판부는 구체적으로 사실과 다르게 말한 부분은 의문을 가질 수밖에 없다고 지적했습니다.

최 전 부총리는 끝으로 계엄을 막지 못한 것이 국무위원으로서 송구스럽다며 지금 생각해보면 몸이라도 던졌어야 하지 않았나 싶다고 말했습니다.

(취재: 박서경 / 영상편집: 이승희 / 디자인: 이수민 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
