순방 떠나면 실점?…'원 보이스' 응원한 여당 지도부 [스프]

7박 10일간 4개국 순방, 나라별 핵심 의제는?

UAE(17~19일 국빈방문) – 방산·에너지·AI까지 'K-세일즈' 전면에

UAE는 이미 바라카 원전을 비롯해 국방·원전·에너지 협력 경험이 있는 전략 파트너입니다. 이번에는 강훈식 비서실장이 선발대로 보내졌고 인공지능과 방위산업 협력을 위한 양해각서가 체결될 예정입니다. 삼성, 현대차, LG전자, 한화, HD현대 등 재계 총수가 대거 동행하는 만큼 에너지·AI·인프라 투자 패키지의 세부 면면이 주목됩니다.

이집트(19~21일 공식방문) – 수에즈 운하·인프라·수출기지

수에즈 운하는 글로벌 물류의 관문이자, 한국 조선·플랜트 기업이 진출한 지역입니다. 이집트와는 수에즈 경제특구 내 투자, 철도·신재생에너지 프로젝트 참여 확대가 관심사입니다.

남아공(21~23일 G20 참석) – '포용적 성장'과 AI 규범 전파

이번 G20정상회의는 아프리카 대륙에서 열리는 첫 회의입니다. 위성락 국가안보실장은 "경주 APEC에서 제시해 합의를 이끌어냈던 '글로벌 AI 기본사회'와 포용적 성장 비전을 G20에서도 확산시키고, 아프리카와의 연대·협력을 강조할 것"이라고 설명했습니다. 내년 G20 의장국임에도 미국 트럼프 대통령은 "남아공이 백인 정착민 후손들을 박해하고 있다"고 주장하며 불참을 선언했습니다.

튀르키예(24~25일 국빈방문) – 방산·재건·에너지, 허브 공략

튀르키예는 나토 회원국이자 흑해·중동을 잇는 전략 요충지입니다. 한국은 이미 K-9 자주포 등에서 협력 중인데, 이번에는 재건·에너지 인프라까지로 확대될지 주목됩니다.

굵직한 외교 이벤트 뒤 여론은 어떻게 움직였나?

첫 미국 순방 이후 – 59% (8월 26~28일, 한국갤럽)

8월 26일 한미 정상회담 직후 진행된 한국갤럽 조사에서 이 대통령 직무 긍정평가는 59%로, 직전 조사보다 3%p 상승했습니다. 긍정 평가 이유 1위는 '외교'(21%), 이어 '경제·민생'(12%) 순이었습니다. 한미 정상회담이 국익에 도움이 됐다는 응답은 58%로 부정 평가(23%)의 두 배를 넘었습니다. 직전 주 조사에서 큰 비중을 차지했던 8.15 특별사면에 대한 비판 답변(21%→7%)도 많이 잦아들었습니다.

경주 APEC 이후 – 63% (11월 4~6일, 한국갤럽)

경주 APEC 정상회의 직후 실시된 갤럽 조사에서, 국정지지율은 63%로 직전 주보다 6%p 급등했습니다. 긍정 이유는 '외교'(30%), '경제·민생'(13%), 'APEC 성과'(7%) 순이었고, APEC 정상회의가 "국익에 도움이 됐다"는 응답이 74%에 달했습니다. 진보층에서는 91%, 중도층 83%였고 보수층에서도 과반인 60%가 긍정 평가했습니다.

과거 정부가 남긴 교훈…순방 효과는 짧고 민생 점수는 길었다

가을이 가고 겨울이 왔습니다. 오늘은 다음 주까지 이어지는 이재명 대통령 해외 순방 이야기입니다. UAE를 시작으로 이집트, 남아공, 튀르키예까지 잇따라 방문합니다. 지난 주말을 전후로 발표된 정기 여론조사 결과, 대통령 국정지지도가 하락 반전한 상황에서 해외 순방이라는 계기를 맞았습니다. 이번 순방의 관전 포인트와 이 대통령 취임 후 이뤄진 외교 이벤트-국정지지도와의 상관관계를 따져봤습니다.먼저 오는 26일까지 7박 10일의 순방 동선과 각 나라별 핵심 의제를 살펴보겠습니다.최근 대통령이 주재한 회의에 참석했던 인사들은 "이 대통령이 글로벌 외교 무대에서 자신감을 상당히 얻은 것 같다"고 공통된 평가를 합니다. 가장 난이도가 높은 트럼프 대통령과의 회담 경험을 바탕으로 각종 국제회의와 정상회담에 순발력있게 잘 대응하고 있다는 겁니다. 참모들의 사전 준비에 따라 잘 짜여진 각본으로 진행되는 게 정상회담이지만 주인공인 대통령의 개인기 역시 중요합니다. 트럼프처럼 변덕이 심한 상대라면 더더욱 그렇습니다.이제 '숫자'로 가보겠습니다. 이재명 대통령 취임 후 큼지막한 외교 이벤트에 대한 한국갤럽 조사결과를 보겠습니다.그런데 역으로 외교 경제에서 얻은 포인트가 국내 사법과 정치 이슈가 커질 때마다 일정 부분 상쇄되는 패턴이 나타납니다. 대표적인 사례가 지난주를 뜨겁게 달군 검찰의 대장동 사건 항소포기 논란입니다. 국정지지율은 4%p 하락해 한주만에 다시 50%대(59%)로 복귀했습니다. 부정평가 이유 1위는 '도덕성·본인 재판 회피'(14%)였고 '대장동 사건/검찰 항소 포기 압박'도 6%를 차지했습니다.(11월 11~13일, 한국갤럽) "항소 포기는 대통령실과는 무관한 일이며 검찰의 결정에 대통령실이 개입할 여지가 없다"고 딱 잘라 입장을 밝힌 대통령실로서는 받아들이기 불편한 결과입니다.좀 더 시계를 되돌려보면 여당 발 이슈로 대통령의 외교 성과가 희석되는 경우를 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 지난 9월 유엔 총회 기간에 나온 조희대 대법원장 청문회 추진, 10월 말 아세안 정상회의 즈음 불거진 최민희 국회 과방위원장 축의금 논란, 그리고 APEC 정상회의 직후 공식화한 재판중지법 등입니다. 재판중지법과 관련해선 지난 3일 강훈식 비서실장이 나서 "불필요한 법안"이라고 못 박은 뒤 "대통령을 정쟁의 중심에 끌어들이지 않기를 당부드린다"고 직설 화법으로 '요청'하기도 했습니다.과거 정부에서도 '순방 효과'는 분명히 존재했습니다. 문재인 전 대통령의 경우 2017년 6월 첫 한미 정상회담 직후 갤럽이 조사한 국정지지도는 직전 주 대비 3%p 오른 83%를 기록했습니다. 임기 내내 부정 평가 비율이 높았던 윤석열 전 대통령도 2023년 4월 첫 한미 정상회담 뒤 국정지지도가 한 주 사이 30%에서 33%로 상승했습니다.(남은 이야기는 스프에서)