잇단 폭발물 협박 글에…서울경찰청, 전담팀 꾸려 엄정 대응

▲ 1일 서울 광진구 구의초등학교에서 경찰들이 폭파 협박 FAX 접수 및 폭발물 해체 등 상황을 가정한 대테러 훈련을 하고 있다.

최근 백화점처럼 사람이 많이 모이는 곳이나 학교, 대통령실 등에 폭발물을 설치했다는 협박글이 잇따라 게시되자 경찰이 이를 수사하는 전담팀을 꾸리기로 했습니다.박정보 서울경찰청장은 오늘(17일) 정례 기자간담회에서 "서울청에 전담팀을 편성해서 불특정 다수를 상대로 한 공중협박, 주요 인사 위해 협박, 허위정보 조작 유포 행위 등에 대해 집중적으로 수사할 것"이라며 이같이 밝혔습니다.박 청장은 "올해 3월부터 공중협박죄가 신설돼 7개월간 41명을 검거하고, 그중 4명은 구속하는 등 엄정 대응하고 있다"며 "그럼에도 범죄가 근절되지 않고 계속 증가해 전담팀을 편성해 적극 대응하기로 한 것"이라고 설명했습니다.전담팀은 서울청 광역수사단 형사기동대에 꾸려질 것으로 보입니다.협박 신고가 접수되면 일선 경찰서에서 초동 조치를 하고, 이후 전담팀에서 수사를 진행하게 됩니다.일본 변호사를 사칭해 폭발물을 설치했다고 협박하는 온라인 게시글도 전담팀이 수사하게 될 전망입니다.박 청장은 "심도 있는 수사가 필요한 부분을 전담팀이 맡으면 더 진전이 있지 않을까 싶다"며 "모아서 수사하면 효율적 대응이 가능할 것 같아 집중 수사하기로 한 것"이라고 말했습니다.경찰에 따르면 이달 한 달간 다중 밀집 시설에 대한 폭발물 설치 협박 신고는 4건이었습니다.이는 각각 서울에 있는 롯데백화점, 더현대서울, 대통령실, 평창중학교에 폭발물을 설치했다는 협박 글 등이었습니다.다만, 지난 13일 치러진 대학수학능력시험(수능) 당일 서울에는 폭발물 설치 협박 신고가 없었던 것으로 파악됐습니다.서울청은 또 연내 대통령 집무실의 청와대 복귀에 대비해 지난 9월부터 공공안전차장을 팀장으로 태스크포스(TF)를 구성해 대책을 마련하고 있다고 밝혔습니다.먼저 용산경찰서로 대거 이동했던 인력이 다시 청와대 관할인 종로경찰서로 돌아올 예정입니다.아울러 청와대 인근 통의파출소와 옥인파출소는 다시 일반 지역관서로 전환해 22∼26명이 24시간 교대 근무하는 체제로 복구할 방침입니다.현재 대통령실의 용산 이전 후 '공동체 치안관서'로 전환된 두 파출소는 근무자 2명이 평일 오전 9시부터 오후 6시까지만 근무 중입니다.박 청장은 최근 청와대 인근이 '러닝 코스'나 외국인 관광 명소로 떠올랐다는 지적에는 "대통령실이 들어오면 아무래도 지금보다 훨씬 제한되지 않을까 싶다"며 "대통령경호처와 협의를 해야 한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)