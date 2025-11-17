뉴스

중기부, 10월분 상생페이백 3천373억 원…"소비진작 7조 원 효과"

홍영재 기자
작성 2025.11.17 13:16 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
중기부, 10월분 상생페이백 3천373억 원…"소비진작 7조 원 효과"
▲ 중소벤처기업부

중소벤처기업부는 국민 소비 활성화를 위한 '상생페이백' 10월분 3천373억 원을 지난 15일에 지급했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.

지난 9일까지 상생페이백을 신청한 국민 가운데 10월 카드 소비액이 지난해 월평균 소비액보다 증가해 지급 대상이 된 국민은 1천295만 명의 43.4%인 562만 명으로 집계됐습니다.

이들에게는 1인당 평균 6만 30원이 지급됐습니다.

특히 9∼10월 누적 지급액의 11배에 달하는 약 7조 원의 소비 진작 효과가 있었다고 중기부는 강조했습니다.

이 기간 수급 대상자인 1천89만 명이 지난해 월평균 카드 소비액보다 7조 220억 원을 더 지출한 것으로 확인됐기 때문입니다.

상생페이백은 만 19세 이상 국민을 대상으로 9∼11월까지 월별 카드 소비액이 지난해 월평균 소비액보다 증가하면 증가분의 20%를 디지털 온누리상품권으로 월 최대 10만 원까지 환급해 주는 사업입니다.

상생페이백은 백화점·아웃렛·대형마트·온라인 쇼핑몰 등에서의 카드 소비는 실적에서 제외돼 늘어난 소비가 중소·소상공인 매출 증대에 기여한 것으로 중기부는 파악하고 있습니다.

(사진=중기부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
홍영재 기자 사진
홍영재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지