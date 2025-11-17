국힘 "대통령이 검사 임면권…검사장 강등은 주범 자인하는 꼴"

▲ 국민의힘 김도읍 정책위의장이 31일 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 발언하고 있다.

국민의힘은 대장동 사건 항소 포기에 반발한 검사장들을 평검사로 전보 조치하는 방안이 검토되는 것으로 알려진 데 대해 "이재명 대통령이 대장동 사건 주범임을 자인하는 꼴"이라고 비판했습니다.김도읍 정책위의장은 오늘(17일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "검사장들이 항소 포기 사유라도 알려달라고 요구한 것을 더불어민주당이 항명이라고 하며 징계하고 수사해야 한다고 협박하더니, 급기야 이들을 평검사로 강등시키겠다는 얘기까지 나온다"고 언급했습니다.그는 "만약 이 일이 진정 진행된다면 대장동 비리 사건 정점이 이 대통령이란 것을 스스로 인정하고 자인하는 꼴이 된다"며 "검사장 임면권을 대통령이 갖고 있다. 평검사로 강등시킨다는 자체, 그것은 대통령의 결재 사안"이라고 강조했습니다.박성훈 수석대변인은 최고위 후 기자들과 만나 "민주당과 이재명 정부의 '검사 강등' 문제는 민주당과 정부에 불리한 검사들을 '입틀막' 하겠다는 오만한 시도"라며 "본인들에게 불리한 일을 하거나 해가 되는 검사는 다 좌천시키겠다는 잘못된 생각"이라고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)