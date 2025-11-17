정부대표단, '담배규제기본협약' 총회 참석…"규제 성과 알리겠다"

▲ 흡연하는 시민들

현지 시간 오늘(17일)부터 22일까지 스위스 제네바에서 열리는 세계보건기구(WHO) 담배규제기본협약(FCTC) 제11차 당사국 총회에 정부대표단이 참석합니다.정부대표단은 복지부, 식품의약품안전처, 질병관리청, 한국건강증진개발원, 담배규제 정책 관련 전문가 등 총 13명으로 구성됐습니다.담배규제기본협약(FCTC)은 전 세계 담배 소비와 흡연율 감소를 목적으로 하는 보건 분야 최초의 국제협약으로 담배규제 정책의 국제적 기준이 됩니다.우리나라를 포함해 현재 183개국이 참여하고 있습니다.올해 총회에서는 미래지향적 담배 규제와 담배업계의 책임 촉구, 담배 제품 성분 규제 및 공개, 담배 업계의 개입으로부터 보건 정책을 보호하는 방안 등이 논의됩니다.우리나라는 담배 규제정책 주요 성과로 담배의 정의를 니코틴이 함유된 제품으로 확대하고, 담배 유해 성분 분석과 공개를 의무화하는 법률을 시행한 점 등을 발표합니다.국가 차원의 금연 광고·캠페인 전개와 맞춤형 금연 지원 서비스 확대 등 정책 사례도 소개할 예정입니다.또, 전자담배 등 신종담배의 규제 사각지대 해소와 담배 유해성 관리 강화의 필요성을 강조할 계획입니다.정부대표단 수석대표인 곽순헌 복지부 건강정책국장은 "이번 총회를 통해 우리나라의 담배규제 정책 성과를 국제사회에 알리고, 회의 결과를 국내 정책에 반영해 국민의 건강 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)