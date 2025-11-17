검사장 강등설에 입 연 법무장관…"조직 안정이 최우선"

<앵커>



정성호 법무부 장관이 대장동 항소 포기에 반발한 검사장들의 강등 등 징계 검토와 관련해, 조직 안정이 최우선이라는 입장을 내놨습니다. 구자현 신임 대검 차장도 오늘 첫 출근해 업무를 시작했는데, 검사 징계에 대해서는 말을 아꼈습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



정부가 대장동 항소 포기에 대해 구체적 설명을 요구한 검사장 전원을 평검사로 강등하는 방안을 검토하는 것과 관련해, 정성호 장관은 오늘(17일) 아침 출근길에 이렇게 답했습니다.



[정성호/법무부 장관 : 지금은 특별히 드릴 말씀은 없고요. 우리 법무나 검찰이 안정되는 게 가장 중요한데, 어떤 것이 좋은 방법인지 고민을 많이 하고 있습니다.]



정 장관은 또, 검사장 강등안에 대해 검찰 내부 우려가 있다는 질문에는 "특별히 그런 움직임이 없는 것으로 안다"고 답했습니다.



앞서 검사장 18명은 대장동 항소 포기 논란이 이어지던 지난 10일, 검찰 내부망에 항소 포기 지시 경위와 법리적 근거에 대한 설명을 요구하는 입장문을 올렸습니다.



이후 해당 검사장들을 평검사로 인사 조처하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려지고 사실상 징계라는 지적이 나오자, 대통령실은 검찰 인사권은 법무부에 있다면서도, 법무부 소관이라 선을 그었습니다.



한편, 새 검찰총장 직무대행직을 맡은 구자현 대검 차장검사은 오늘 첫 출근길에 검사 징계 등 논의에 대해 공식 입장을 밝히지 않았습니다.



[구자현/검찰총장 직무대행 : (집단성명 낸 검사장들 평검사로의 전보 추진 어떻게 보시나요?) …….]



항소 포기 사태로 노만석 전 차장이 물러난 지 3일 만에 대행 업무를 시작한 구 대행은 검찰 내부 갈등을 봉합하고, 검찰 개혁 세부 현안을 조율해야 하는 과제를 안게 됐습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 박진훈)