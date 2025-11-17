킥플립·클유아·키키·하투하…K팝 루키 카드로 뭉친다

2025년 K팝 루키가 한자리에 모인다.



킥플립, 클로즈 유어 아이즈(이하 클유아), 키키, 하츠투하츠(하투하)는 오는 20일 성동구 성수동 쎈느에서 열리는 테레카 컬렉션 카드 팝업 VIP DAY에 참석한다. 전 세계 최초의 K팝 루키 컬렉션 카드 발매를 기념해 자리를 빛낼 예정이다.



테레카 컬렉션 카드는 1999년 초 론칭한 국내 최초 트레이딩 (랜덤)카드 브랜드다. 그 후속작으로 K팝 루키 컬렉션 카드를 제작했다. 첫 번째 라인업으로 2025년에 데뷔한 킥플립, 클유아, 키키, 하투하가 참여했다.



이날 킥플립, 클유아, 키키, 하투하는 VIP 팝업에서 다양한 체험을 진행한다. 포토월 촬영부터 전시 관람, 콘텐츠 촬영까지 진행한다. 이날 한정판 카드에 친필 사인을 남기며 팬들에게 다양한 이벤트를 선물할 예정이다.



이번 팝업은 20일(VIP DAY)부터 23일까지 4일간 진행된다. 제품 전시 관람뿐만 아니라 그레이딩, 커스텀 포토카드, AR등 다양한 체험 공간을 제공한다. 카드 구매 후 바로 개봉할 수 있는 브레이크 존, 카드를 교환할 수 있는 트레이딩존이 있다.



21일부터 온라인과 오프라인에서 동시 구매가 가능하다.



사진 제공=브레이크앤컴퍼니



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)