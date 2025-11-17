뉴스

속초 호텔 식중독 의심 증상자 총 6명…시, 역학조사 본격화

유영규 기자
작성 2025.11.17 11:25 조회수
강원 속초 한 호텔에서 투숙객들이 식중독 의심 증세를 보여 보건당국이 본격적인 역학조사에 나섰습니다.

오늘(17일) 속초시 보건당국에 따르면 전날 대포동 한 4성급 호텔에서 투숙객 6명이 복통, 구토 등 식중독 증세를 보였습니다.

이들은 모두 지난 15일 저녁 호텔 뷔페에서 식사한 것으로 알려졌습니다.

이에 보건당국은 전날 오후 해당 호텔을 방문해 식재료, 조리 기구, 조리원 등에서 검체를 채취하는 등 역학조사를 실시했습니다.

식중독 증세를 보인 6명과 호텔 식당 등에서 바이러스는 검출되지 않았으며, 증상자들은 모두 응급 치료를 받고 귀가했습니다.

검사 결과는 이달 말 나올 예정입니다.

보건당국은 세균 검출 여부 등을 바탕으로 보건환경연구원과 함께 식중독 가능성과 연관성 등을 살펴볼 예정입니다.

또 외부 음식에 의한 식중독 의심 증상 발현 등도 염두에 두고 조사하고 있습니다.

이와 함께 호텔 측과 투숙객 중 추가 증상자 여부 등도 모니터링하고 있습니다.

