뉴스

[자막뉴스] 항모 배치하고 "마두로와 대화할 수 있다"…극적인 반전?

이호건 기자
작성 2025.11.17 11:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
미국이 핵추진 항공모함 선단을 파견해 베네수엘라에 대한 압박 수위를 최고조로 올린 가운데, 트럼프 대통령이 마두로 베네수엘라 대통령과의 대화 가능성을 내비쳤습니다.

트럼프 대통령은 주말을 자택이 있는 플로리다주에서 보낸 뒤 워싱턴DC로 복귀하는 길에 현지 공항에서 기자들과 만나 "우리는 마두로와 대화를 할 수 있다"며 "우리는 그것이 어떻게 될지 볼 것"이라고 말했습니다.

[트럼프/미국 대통령 : 우리는 베네수엘라 내 마두로 자산이나 인프라를 표적으로 삼을 수 있지만 아직 그걸 하겠다고 하진 않았습니다. 논의 중입니다. 마두로와 몇 가지 논의하고 그 결과가 어떻게 나올지 지켜볼 것입니다. 그들은 우리와 대화하고 싶어합니다.]

앞서 미 전쟁부는 제럴드 R.포드호를 필두로 한 항모전단을 베네수엘라 북쪽 해상인 카리브해에 추가 배치했다고 발표했고, 루비오 국무장관은 베네수엘라 기반 범죄 조직인 '카르텔 데로스 솔레스'의 배후에 마두로 정권이 있다며 솔레스를 외국테러조직으로 지정하겠다고 밝혔습니다.

베네수엘라발 선박들을 '마약 운반선'으로 규정해 잇달아 격침한 데 이어 항모 배치와 테러 조직 지정까지 예고하면서 미군의 군사 공격이 임박했다는 분석이 나오고 있는 가운데, 트럼프가 마두로와 대화 의향이 있다고 밝히면서 극적인 반전이 이뤄질 가능성도 제기되고 있습니다.

(구성 : 이호건, 영상편집 : 김수영, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지