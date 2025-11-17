'동상이몽2' 태항호, '김사랑 닮은 꼴' 아내→붕어빵 딸 최초 공개

배우 태항호가 아내와 딸을 방송 최초로 공개한다.



17일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '신스틸러' 배우 태항호가 '김사랑 닮은 꼴' 아내와 '붕어빵 딸'을 방송 최초로 공개한다. 또한 지난 방송에서 큰 화제를 모은 '영농 재벌 2세' 신승재♥천혜린 부부의 살벌한 고부 전쟁이 이어질 예정이다.



앞서 진행된 녹화에서 태항호는 '김사랑 닮은 꼴' 아내와의 첫 만남 스토리를 공개했다. 태항호는 MC 김구라와 서장훈을 한데 묶어 "우리같이 못생긴 과는 OO이 필요하다"며 플러팅 비법을 밝혀, 두 MC의 심기를 건드렸다. 특히 김구라는 본인은 같은 과가 아니라며 극구 부인해 웃음을 자아냈다.



이어 태항호는 방송 최초로 5살 딸의 얼굴을 공개해 이목을 집중시켰다. 엄마와 아빠의 미모를 쏙 빼닮은 딸의 비주얼에 모두가 감탄을 금치 못했는데, 배우 태항호의 '김사랑 닮은 꼴' 아내와 '붕어빵' 딸은 방송을 통해 최초로 공개될 예정이다.



한편 '영농계 이재용'으로 불리는 신승재가 작업 중 죽을 뻔한 사고를 당해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 소 인공수정 중 심각한 부상을 입은 그는 "소한테 치여서 기억을 잃었다", "1m 정도 날아갔다"라며 당시 아찔한 상황을 전했다. 이를 본 MC 김구라 또한 "축사 일 하면서 돌아가신 분들도 계시다"라며 위험성을 언급해 모두 숨죽인 채 영상을 지켜봤다.



이날 아내 천혜린은 시어머니와 '고부 전쟁'을 선포해 모두를 놀라게 했다. 시부모님과 가을맞이 들깨 타작하던 중 "때리면서 스트레스를 푼다"며 시어머니의 등을 스매싱하는 돌발 행동을 선보인 것. 심지어 탈모가 있는 시아버지에게 "머리가 키위새 같다"는 돌직구까지 날리며, 거침없는 'MZ며느리'의 면모를 뽐냈다. 이를 지켜보던 MC들은 "시부모님께 저런 말을 해도 되냐?"며 경악을 감추지 못했다. 들깨밭에서 펼쳐진 '팩폭 MZ며느리'와 '잔소리 폭탄' 시어머니의 피 튀기는 전쟁, 그 결말은 방송을 통해 공개된다.



'영농 후계자 부부'의 고부 전쟁과 배우 태항호의 유쾌한 활약상은 17일 월요일 밤 10시 10분 방송되는 '동상이몽2'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)