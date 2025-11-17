'700억대 수원 일가족 전세사기' 주범, 무단 재임대 혐의 송치

▲ 경기 수원영통경찰서 전경

700억 원이 넘는 전세 보증금을 돌려주지 않아 중형을 선고받은 '수원 일가족 전세사기' 사건의 주범이 사고 매물에 무단으로 재임대를 준 혐의로 검찰에 넘겨졌습니다.경기 수원영통경찰서는 이 사건 임대인 정모 씨에게 주거침입 혐의를 추가로 달아 지난달 검찰에 넘겼다고 오늘(17일) 밝혔습니다.경찰은 같은 혐의를 받는 정 씨의 대리인 A씨도 함께 불구속 송치했습니다.정 씨와 A씨는 '수원 일가족 전세사기' 사건 피해자 4명이 보증금 피해를 봤던 집에 뒀던 짐을 동의 없이 옮긴 혐의를 받고 있습니다.이 사건 피해자들은 정씨 측으로부터 전세 보증금을 돌려받지 못한 상태에서 점유를 주장하기 위해 이곳에 짐을 둔 채 다른 곳에서 거주하고 있었습니다.피해자들은 정 씨 측이 새로운 세입자를 들이기 위해 이 같은 범행을 벌였다고 보고 지난 5월을 전후해 경찰에 관련 고소장을 냈습니다.당시 피해자들이 짐을 뒀던 사고 매물은 경매에 넘어가기 전이어서 소유권은 정 씨 측에 있던 상황이었습니다.다만 경찰은 피해자들이 완전히 퇴거하지 않은 채 점유권을 유지하고 있는 상황에서 정 씨 측이 적법한 절차를 거치지 않고 무단으로 침입했다고 판단해 관련 혐의를 적용했습니다.A씨는 복역 중인 정 씨를 여러 차례 면회하며 재임대와 관련한 사항을 논의하고 그를 대리해 범행했던 것으로 파악됐습니다.이들은 "사고 매물에 대해 단기 임대를 준 뒤 월세를 받으면 피해금을 일정 부분 변제하겠다"며 피해자들을 설득하기도 했던 것으로 전해졌습니다.아울러 경찰은 정 씨 측으로부터 유사한 피해를 봤다는 내용의 신고를 최근 1건 추가로 접수해 들여다보고 있습니다.신고자 B씨는 지난 11일 오후 3시 자신이 거주 중인 수원시 영통구 한 빌라에서 미상의 남성들이 현관문을 강제로 개방하려고 했다며 신고했습니다.B씨 또한 과거 정 씨 측으로부터 전세 보증금 피해를 본 뒤 같은 집에서 계속 거주하고 있었다는 취지로 진술하고 있습니다.경찰 관계자는 "B씨 등을 상대로 사건 경위에 대해 확인하며 정씨 및 대리인의 여죄가 있는지를 들여다보고 있다"고 말했습니다.정 씨는 수원 지역에서 '무자본 갭투자'로 760억 원 규모의 전세사기를 저지른 혐의(사기, 업무상 배임, 부동산실명법 위반 등)로 기소돼 지난 9월 징역 15년이 확정됐습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)