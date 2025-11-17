'우주메리미' 최우식 "위로와 공감 닿았길" 종영 소감

'우주메리미' 최우식이 종영 소감을 전했다.



SBS 금토드라마 '우주메리미'가 지난주 종영한 가운데, 극 중 김우주 역으로 활약한 최우식이 작품을 마무리하는 소회를 전했다. 이번 작품을 통해 그는 섬세한 감정 연기와 따뜻한 로맨틱 코미디 감성으로 믿고 보는 배우의 면모를 다시 한번 입증하며 시청자들의 큰 사랑을 받았다.



최우식은 17일 소속사 페이블컴퍼니를 통해 "이번 작품은 정말 그 어느 때보다 팀워크가 끈끈했던 현장이었다. 감독님, 배우들, 스태프들 모두가 한마음으로 머리를 맞대고 으쌰으쌰 하며 끝까지 힘을 모았는데, 많은 시청자분들이 '우주메리미'를 예쁘게 봐주시고 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다. 저에게도 이 작품은 배우로서 한 단계 성장할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다. 끝까지 응원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"라며 진심 어린 마음을 전했다.



이어 김우주 캐릭터에 대한 애정도 내비쳤다. 그는 "김우주는 밝고 따뜻하지만 누구보다 진심을 우선하는 인물이다. 그 마음을 시청자분들께 제대로 전달하고 싶다는 생각으로 촬영 내내 감정선을 고민하고 정교하게 표현하려고 노력했다"며 "김우주를 통해 많은 분들께 위로와 공감이 닿았기를 바란다"고 덧붙였다.



실제로 작품 전반에서 최우식은 특유의 포근한 분위기와 유쾌한 에너지를 더해 '우주메리미'의 정서를 완성했다. 김우주의 내면적 상처와 성장 과정을 균형 있게 담아내며 시청자들의 몰입을 높였고, 과잉을 배제한 절제된 표현과 섬세한 감정으로 극의 중심을 안정적으로 지탱했다. 이 같은 연기력은 시청자들 사이에서 "최우식이 로코에 강한 이유를 다시 증명한 작품"이라는 호평으로 이어졌다.



여기에 유메리 역의 정소민과 보여준 자연스러운 로맨스 케미스트리는 매 회차 화제를 모았다. 두 배우가 만들어낸 설득력 있는 감정선은 "올해 최고의 로코 케미", "눈빛만으로도 감정이 전달된다"는 반응과 함께 온라인에서 뜨거운 관심을 불러일으켰다.



'우주메리미'는 방영 내내 검색어 상위권을 유지하며 높은 화제성을 입증했다. 특히 '최우식 로코', '최우식 정소민 케미', '김우주 캐릭터' 등의 키워드가 꾸준히 언급되며, 최우식의 존재감이 작품 중심에 자리하고 있었음을 드러냈다.



이번 작품을 통해 새로운 감성 로코 캐릭터를 완성한 최우식은 '최우식 표 로코'의 힘을 다시 한번 각인시키며 또 하나의 대표작을 탄생시켰다. '우주메리미'를 통해 한층 깊어진 연기 스펙트럼을 보여준 그는 대세 배우로서의 저력을 다시 증명했으며, 그의 다음 행보에 대한 기대도 더욱 고조되고 있다.



[사진 제공 : 페이블컴퍼니]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)